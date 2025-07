Ram Rampage Laramie tem desconto de R$ 40 mil para CNPJ

A Ram Rampage Laramie está fazendo a alegria das empresas e produtores rurais com condições especiais durante todo o mês de julho. Para quem tá de olho em uma picape robusta, essa é uma oportunidade de ouro! O modelo 2025/2025, disponível na cor Preto Diamond, oferece um preço bem atraente para vendas diretas. Mas antes que você se empolgue, vale lembrar que essa oferta não é válida para pessoas físicas, PcD, taxistas e empresas que não sejam microempresas.

Falando em números, o modelo Laramie 2.2 Diesel geralmente custa R$ 285.990,00 no mercado. Mas para quem compra via CNPJ, o preço despenca para R$ 245.952,00. Isso significa uma economia impressionante de R$ 40.038,00. Imagine só quanto você pode investir em acessórios ou até em um road trip!

O que tem de bom na Ram Rampage Laramie

Essa picape não é só bonita; vem cheia de tecnologia e conforto para os ocupantes. Para começar, traz seis portas USB, sendo três do tipo C, que permitem o carregamento rápido dos dispositivos. Além disso, o modelo tem sete airbags, incluindo os de cortina e um de joelho para o motorista. E quem nunca ficou perdido sem o GPS? O sistema multimídia Uconnect de 12,3″ oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, garantindo que você não se perca nas estradas.

O conforto é outro ponto alto. Com ar-condicionado digital de duas zonas e bancos com ajuste elétrico para posicionar direitinho, não tem como não viajar confortável. Para quem roda bastante, o controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go é um baita auxílio, especialmente em rodovias e no trânsito.

Recursos práticos para o dia a dia

A Rampage Laramie também vem com capota marítima, faróis que se ajustam automaticamente e uma câmera de ré que facilita a manobra em espaços apertados. A iluminação interna da caçamba em LED é um detalhe que faz diferença na hora de carregar equipamentos à noite. Ah, e para quem tá sempre preocupado com segurança, o freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold é perfeito para aquelas paradas em rampas, evitando surpresas.

O volante se ajusta em altura e profundidade, ajudando o motorista a encontrar a melhor posição. E para quem gosta de um som de qualidade, o sistema de som premium da Harman Kardon com 10 alto-falantes e subwoofer entrega uma experiência auditiva sensacional. E quem dirige bastante em estrada sabe como isso faz a diferença em longas viagens.

Versatilidade e tração

A picape tem tração 4×4, tanto no modo Auto quanto com reduzida. Isso garante que você esteja pronto para encarar tanto a cidade quanto o campo, sem se preocupar com as condições da estrada.

Se você ficou interessado, é só procurar uma concessionária Ram perto de você. É lá que você vai descobrir mais sobre as condições de negociação e as opções de financiamento que se encaixam nas suas necessidades. Aproveite a chance de ter uma picape robusta e cheia de recursos!