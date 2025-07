Férias de julho no Parque Vila Velha: diversão em família e natureza

O Parque Estadual de Vila Velha, situado em Ponta Grossa, oferece uma programação especial para as férias, que promete agradar a toda a família. Com diversas atrações, o parque é uma ótima opção para quem busca lazer e descanso em meio à natureza.

Entre as principais atividades, destacam-se espetáculos interativos e shows musicais ao vivo. As crianças poderão aproveitar o espetáculo “Fórmula Mágica”, que combina teatro e música. Também está agendada a “Casa Cantante”, que transforma o parque em um grande palco musical, proporcionando momentos de alegria para crianças e adultos. Para relaxar, os visitantes podem aproveitar o “Kaarem Spa”, localizado em um ambiente arborizado, onde são oferecidos serviços de massagem e práticas de autocuidado.

A programação inclui ainda atividades recreativas como pintura facial, escultura de balões, corridas de saco, peteca, e elástico, resgatando brincadeiras tradicionais que marcaram várias gerações. As oficinas de argila, caça ao tesouro com pistas e mapas e a fabricação de bolhas gigantes são adicionais que prometem diversão.

Para quem busca um pouco mais de aventura, o parque também oferece tirolesa, arvorismo e cicloturismo, além de trilhas que levam a belíssimas formações geológicas, como os Arenitos e as Furnas, que são um espetáculo à parte.

Nos finais de semana, a programação conta com apresentações de músicos locais, como Matheus Dallas e Cleverson, que animam o ambiente entre as 11h e 14h30. Essas atrações musicais garantem um ritmo especial para os momentos em família.

O parque também oferece opções gastronômicas variadas, incluindo pratos locais e cafés. Um dos destaques é a alcatra no espeto, uma especialidade do restaurante Bosque Vila Velha.

As atividades especiais de férias acontecem durante todo o mês de julho. O ingresso inclui participação em todas as atividades, e é recomendada a compra antecipada, especialmente para o fim de semana. As bilheteiras funcionam até as 15h, mas é aconselhável chegar cedo para aproveitar tudo com tranquilidade.

A programação detalhada é a seguinte:

– 5 de julho: Fórmula Mágica e Música com Matheus Dallas;

– 6 de julho: Fórmula Mágica;

– 9 de julho: Casa Cantante;

– 10 de julho: Casa Cantante e Fórmula Mágica;

– 11 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica e Kaarem Spa;

– 12 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica, Kaarem Spa e Música com Matheus Dallas;

– 13 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica, Kaarem Spa e Música com Cleverson;

– 14 a 16 de julho: Casa Cantante;

– 17 de julho: Casa Cantante e Fórmula Mágica;

– 18 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica e Kaarem Spa;

– 19 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica, Kaarem Spa e Música com Matheus Dallas;

– 20 de julho: Casa Cantante, Fórmula Mágica, Kaarem Spa e Música com Cleverson;

– 21 a 24 de julho: Casa Cantante;

– 25 de julho: Casa Cantante e Fórmula Mágica;

– 26 de julho: Casa Cantante e Fórmula Mágica;

– 27 de julho: Casa Cantante e Fórmula Mágica.

Assim, o Parque Estadual de Vila Velha se consolida como um destino atrativo para quem busca diversão e conexão com a natureza durante as férias escolares.