Record tem queda de audiência em relação à Globo na estreia de “Paulo, o Apóstolo”

A Record estreou na última segunda-feira (7) sua nova série bíblica, intitulada “Paulo, o Apóstolo”. A estreia registrou uma média de 6,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, com picos chegando a 8,6 pontos. Esses números indicam uma queda no público em comparação com a série anterior, “Força de Mulher”, que alcançou uma média superior durante sua exibição. Apesar disso, a Record conseguiu a vice-liderança no horário, superando o SBT, que marcou apenas 3 pontos com a estreia de “As Filhas da Senhora Garcia”.

A TV Globo se destacou com uma liderança significativa, alcançando 25,6 pontos na audiência, impulsionada pelo “Jornal Nacional” e pelos primeiros minutos do remake de “Vale Tudo”. Na semana anterior, a emissora já estava oscilando entre 21 e 23 pontos.

Para comparação, no ano passado, a Record havia lançado “Força de Mulher” com uma média inicial de 5 pontos, mas a produção conseguiu conquistar o público, encerrando com 8 pontos de média geral e chegando a 9 pontos em sua última semana. A expectativa agora é se “Paulo, o Apóstolo” terá um desempenho semelhante.

No mercado paulistano de 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios assistindo, uma métrica importante para o setor publicitário.

A série “Paulo, o Apóstolo” conta com 50 episódios e apresenta a história de Saulo de Tarso, um fariseu fervoroso que se torna um dos principais líderes do Cristianismo após uma experiência transformadora. O personagem, interpretado por Murilo Cézar, é inicialmente rigidamente fiel às tradições judaicas e se indigna ao ver o crescimento do número de seguidores de Jesus, incluindo sua noiva, Gabriela, que adota a nova fé.

Sob a influência do sumo sacerdote Caifás, Saulo se coloca na missão de perseguir os cristãos, convencido de que age em nome de Deus. No entanto, sua vida muda drasticamente durante uma viagem a Damasco, quando ele tem uma revelação sobrenatural que o leva à conversão, transformando-o de Saulo em Paulo, um dos mais importantes pregadores do Cristianismo.

A série introduz diversos personagens que enriquecem a narrativa, como Rode, a irmã de Paulo, que representa os conflitos familiares; Pedro, o carismático líder dos apóstolos; Lucas, um médico e historiador que traz uma visão racional à trama; e Timóteo, considerado um “filho espiritual” de Paulo. Além deles, a trama inclui figuras históricas como Herodes Agripa e Nero, com suas respectivas ambições e intrigas.

A história é narrada por um narrador misterioso, enquanto a pequena Elisa acrescenta um toque de leveza à trama. A série é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Leo Miranda, contando com mais de 400 atores e sendo gravada em locais no Brasil que evocam a estética do Oriente Médio. Regiões como Petrópolis, Milho Verde, Torres e Cambará do Sul foram escolhidas por suas paisagens naturais e autenticidade.

“Paulo, o Apóstolo” é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na Record.