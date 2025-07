“Vale Tudo” aumenta audiência com nova estratégia da Globo

A Globo intensificou a promoção da novela “Vale Tudo” nos últimos dias, com uma campanha que destacou emoções e momentos marcantes da trama. Entre os destaques, estão os preparativos do casamento de Maria de Fátima com Afonso, além da cena impactante em que Raquel rasga o vestido da filha. Essas ações resultaram em um aumento significativo da audiência, fazendo com que a novela registrasse sua melhor performance desde a estreia.

Nesta semana, os telespectadores também poderão acompanhar a transformação de Raquel, que surgirá com um novo visual enquanto se prepara para assumir a Paladar, simbolizando uma nova fase na sua vida após o fechamento do restaurante.

Na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (7), o capítulo 85 de “Vale Tudo” alcançou uma média de 24,9 pontos, com pico de 26,1 logo no início, o que representa um dos melhores desempenhos do horário nobre da Globo em 2025. Esse crescimento foi favorecido pelo alto número de visualizações do Jornal Nacional, que entregou uma audiência forte antes da novela.

A concorrência também influenciou os números. A Record, que lançou a novela “Paulo, o Apóstolo” e reprisou “Reis”, ficou em segundo lugar com uma média de 6,1 pontos. Já o SBT enfrentou dificuldades, perdendo 14% de seu público após a estreia de “As Filhas da Senhora Garcia” e exibindo apenas 2,9 pontos, abaixo do que normalmente alcança. Por fim, a RedeTV! ficou em quarto lugar, com 0,5 ponto, também impactada pela ascensão da Globo.

Além disso, a Globo se prepara para a estreia de sua próxima novela “Três Graças”, marcada para 20 de outubro. Este projeto traz de volta o autor Aguinaldo Silva ao horário nobre, numa expectativa de revitalizar a programação.

O remake de “Vale Tudo” é uma adaptação do clássico criado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A equipe de roteiristas inclui Manuela Dias, Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A novela conta com a direção artística de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques e direção de núcleo de José Luiz Villamarim. A produção é feita por Luciana Monteiro, com execução de Lucas Zardo.