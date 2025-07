Cybertruck e Lamborghini são vistos em possível racha em Miami

Um acidente curioso agitou as ruas de Miami na madrugada de domingo. Uma Tesla Cybertruck e uma Lamborghini Urus estaria disputando um racha quando a Cybertruck perdeu o controle e colidiu com vários carros estacionados. O relato é de quem estava por lá, e as imagens dessa destruição rapidamente foram parar nas redes sociais.

O incidente rolou por volta da meia-noite, perto do cruzamento da Northwest 10th Street com a Eighth Street Road, numa área estreita cheia de carros. Se você já passou por um lugar assim, imagina o susto ao ver uma cena como essa! Os vídeos mostram a bagunça que a Cybertruck fez, e não é difícil imaginar a adrenalina no ar.

Entre os veículos danificados, um pobre Toyota Corolla teve uma roda arrancada. Já um Kia Sportage ficou com a traseira completamente destruída. Ao todo, pelo menos nove carros foram atingidos antes que a Cybertruck finalmente parasse. Essas coisas nos lembram de outros acidentes de carros de luxo, como aquele motorista da Ferrari F40 que buscava o responsável por uma colisão em Utah. Acidente com carro de luxo sempre dá aquilo que a gente não gosta de ver.

Encontraram a Cybertruck pintada em um verde-azulado no meio da confusão. O motivo da perda de controle ainda não está claro, mas a polícia está de olho na possibilidade de racha, algo que, convenhamos, não é a primeira vez que ouvimos falar. O dono de um Suzuki que também foi atingido, Jose Zelaya, disse que viu a Tesla e a Lamborghini em alta velocidade. E, de acordo com ele, “a Cybertruck perdeu o controle e bateu em todos os carros”. É um aviso para quem gosta de dar uma acelerada, certo?

O mais impressionante é que, apesar do estrago, ninguém ficou ferido. As autoridades ainda não deram informações oficiais sobre o caso ou sobre quem será responsabilizado. E falando em Tesla, é interessante lembrar que a Cybertruck com seu sistema de direção autônoma ignora obstáculos inusitados, como galinhas na estrada, o que gera sempre um debate sobre segurança.

Uma situação que, com certeza, deixa qualquer apaixonado por carros pensando na responsabilidade que vem junto com a potência. Afinal, ter um carrão e dirigir rápido é uma coisa, mas sempre vale a pena lembrar que as ruas não são pista de corrida.