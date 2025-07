IA pode substituir 50% dos trabalhadores de escritório nos EUA

A tecnologia está evoluindo a passos largos, e isso afeta tudo, inclusive o mercado de trabalho. O CEO da Ford, Jim Farley, levantou um ponto bem interessante: ele acredita que a inteligência artificial (IA) pode acabar substituindo até metade dos trabalhadores de escritório nos EUA. Durante o Aspen Ideas Festival, ele disse que, embora a produtividade aumente, nem todo mundo vai se beneficiar com isso. É um alerta para os que estão na linha de frente e podem ficar pra trás.

Quando Farley fala sobre essa questão, muito dele se relaciona ao que estamos vendo em várias profissões, especialmente no setor administrativo. Contadores, secretários e até caixas podem se sentir ameaçados com essa nova realidade. A verdade é que essa troca de mão de obra não é uma ideia distante; é algo que pode afetar milhões de pessoas agora.

O executivo também mencionou um ponto que parece estar ganhando força: muitos americanos estão priorizando cursos técnicos em vez de diplomados tradicionais. A IA pode ser superavançada em muitos aspectos, mas quando o assunto são tarefas práticas, como construir usinas ou instalar encanamentos, ainda precisamos de profissionais capacitados. Essas habilidades manuais são essenciais.

Além de discutir o impacto da IA, Farley também destacou a competição com fabricantes chineses de veículos elétricos. Ele apontou que a qualidade dos carros da China está superando até mesmo as marcas mais tradicionais de Detroit. E não é só a Ford que está atenta a essas mudanças; grandes nomes como Andy Jassy, da Amazon, também estão considerando a IA para substituir parte do seu quadro de funcionários.

Uma previsão do Fórum Econômico Mundial diz que até 40% das habilidades que hoje são exigidas no mercado podem se tornar obsoletas dentro de cinco anos. Para quem não se adaptar, as chances de ficar sem espaço no mercado só aumentam.

Enquanto essa transição acontece, a Onvo L90 está iniciando a pré-venda e já vem equipada com um sistema de auto-inspeção por IA. É um exemplo claro de como a tecnologia automotiva está se integrando ao nosso dia a dia. Mas, como tudo na vida, nem sempre a IA é infalível. Casos como as reclamações sobre o sistema da Hertz mostram que a tecnologia ainda tem seus desafios a enfrentar.

Em meio a essa transformação, o que fica evidente é que estamos entrando numa nova era, onde velocidade e incertezas vão marcar a nossa rotina, afetando tanto o trabalho quanto as habilidades que valorizamos.