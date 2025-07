Fiat lança Strada Freedom com desconto de até R$ 19.633

A Fiat está com uma oportunidade imperdível para as empresas e produtores rurais que estão de olho na picape Strada Freedom. Durante o mês de julho, a marca oferece condições especiais para quem quer comprar essa belezura, seja na versão cabine simples, que é ótima para o dia a dia de trabalho, ou na versão cabine dupla, que dá um gás a mais no espaço interno.

Para quem optar pela Freedom 1.3 CS, que normalmente sai por R$ 118.990, o preço para CNPJ ou produtor rural pode cair para apenas R$ 99.356,65. Isso significa uma economia de nada menos que R$ 19.633,35! É para deixar qualquer um feliz, não é mesmo?

Agora, se a sua escolha for a versão Freedom 1.3 CD, que tem um preço sugerido de R$ 126.990, ela fica por R$ 113.656,05 para empresas e produtores, o que representa um desconto de R$ 13.333,95. Essa promoção vai até o final de julho, mas é bom correr, porque a disponibilidade pode variar nas concessionárias.

E falando em sucesso, a Fiat Strada se destacou como o segundo carro mais vendido do Brasil em junho de 2025, com 11.474 unidades emplacadas. Perdeu apenas para o Volkswagen Polo, que emplacou 11.492. Um verdadeiro gigante das vendas!

Cada versão da Strada Freedom vem equipada com o motor 1.3 GSE Flex, que entrega até 107 cavalos de potência e torque de 13,7 kgf.m. A transmissão é manual de cinco marchas, ideal para quem curte um toque esportivo na direção.

No quesito segurança e conforto, a Fiat não deixou a desejar. A Strada conta com controle eletrônico de estabilidade, direção elétrica, freios ABS com EBD, e airbags frontais e laterais – segurança em primeiro lugar! Além disso, o ar-condicionado, bancos em tecido cinza e calotas integrais trazem um toque especial ao modelo.

Para quem anda bastante por aí, os detalhes fazem toda a diferença. Tem cinto de segurança retrátil, computador de bordo e até ganchos para amarração de carga na caçamba – perfeito para quem não quer perder nada durante um passeio ou uma jornada de trabalho.

A tabela abaixo ilustra as condições:

Fiat Strada Freedom para CNPJ em julho de 2025:

Versão Preço de tabela Preço para CNPJ Descontos Freedom 1.3 CS R$ 118.990,00 R$ 99.356,65 R$ 19.633,35 Freedom 1.3 CD R$ 126.990,00 R$ 113.656,05 R$ 13.333,95

Aproveitar essas oportunidades é um verdadeiro convite para quem busca uma picape versátil, pronta para encarar o dia a dia com confiança e estilo.