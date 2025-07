Homem rouba Mustang no Texas e promete entregar segredos

Um cara de 38 anos acabou se metendo em uma fria no Texas ao tentar roubar um Ford Mustang durante um test drive fake. O rolê aconteceu no dia 20 de junho, ali pelo meio da tarde, no condado de Jasper, que fica a cerca de 185 km de Houston.

A história começa quando o suspeito, que tinha tudo planejado, pediu para testar o famoso muscle car em uma concessionária. Mas antes mesmo de acelerar, ele mostrou uma arma e deu no pé com o carro. O que o bandido não esperava era que, na hora do golpe, deixou seu documento de identidade com o vendedor. Isso ajudou a polícia a encontrá-lo rapidinho.

Cerca de 90 minutos depois do furto, a polícia localizou o Mustang – um modelo branco 5.0, que estava com uma placa velha que nem combinava com o registro do carro. Para deixar tudo ainda mais curioso, ele tinha uma inscrição esquisita no vidro traseiro: “C.I.A. 0087”. Vai entender!

O responsável pela empreitada foi identificado como Justin Keith Colley, morador de Village Mills, Texas. Ele foi preso e acabou sendo acusado de roubo qualificado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma com ele. Situação complicada, não?

Em uma entrevista para a TV local, Colley tentou se justificar, alegando que não usou a arma para roubar. Segundo ele, a intenção era entregar “informações confidenciais à CIA” porque os Estados Unidos estariam em perigo e que era necessário agir rápido. Essa versão ainda tá meio nebulosa, e a polícia segue investigando. Por ora, o cara permanece preso enquanto o caso avança.

Quem diria que um passeio para testar um carro pudesse acabar assim?