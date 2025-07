Geely Galaxy A7 híbrido inicia pré-venda na China em julho

A Geely está prestes a dar um grande passo com a pré-venda do sedã híbrido A7, que acontece no dia 11 de julho. A notícia foi confirmada pela marca em seu perfil no Weibo e, embora não tenham revelado muitos detalhes, já dá para sentir a empolgação no ar.

O A7 é o primeiro sedã híbrido plug-in da Geely, desenvolvido com uma nova plataforma chamada GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). Esse carro traz um sistema híbrido chamado Leishen 2.0 e um interior com a tecnologia Flyme Auto, que promete uma experiência de condução mais inteligente e conectada.

Quem costuma fazer viagens longas sabe que a eficiência no consumo de combustível é crucial. E o A7 se destaca nesse quesito: com apenas 2 litros a cada 100 km, mesmo com a bateria em nível baixo, é uma opção bastante convidativa. Imagina pegar a estrada com o tanque e a bateria cheios? A autonomia pode chegar a impressionantes 2.100 km!

Em maio, o sedã já tinha sido visto no catálogo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, revelando suas medidas: comprimento de 4.918 mm, largura de 1.905 mm, altura de 1.495 mm e um entre-eixos generoso de 2.845 mm. Isso significa um bom espaço interno, ideal para quem aprecia conforto na hora de dirigir.

Ele vem equipado com um motor 1.5 a gasolina, entregando 82 kW de potência. As baterias são do tipo LFP, fornecidas pelas renomadas empresas CALB e CATL. A linha Geely Galaxy nasceu em fevereiro de 2023 e, desde março, passou a ser uma marca própria. Por sinal, só nesse primeiro semestre de 2025, a marca já vendeu 548.408 unidades, um aumento de 232% em comparação com o ano passado.

E os números não param por aí! A Geely Auto, como um todo, vendeu mais de 1.4 milhão de veículos nesse mesmo período, com um crescimento de 47,45% em relação ao ano anterior. Isso mostra que a marca está dominando o mercado, enquanto outras montadoras, como a Nissan, também se preparam para lançar veículos elétricos fabricados na China a partir de 2026.

Resumindo, o Geely A7 promete revolucionar a forma como olhamos para os sedãs híbridos, trazendo tecnologia de ponta e eficiência no consumo, tudo em um pacote atraente. Ideal para quem quer andar com estilo e economia nas estradas!