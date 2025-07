Carros mais vendidos até 7 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada começou julho com tudo, liderando as vendas com 2.548 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 7% em relação a junho. Entre os SUVs, o Hyundai Creta se destacou e assumiu a primeira posição do segmento, vendendo 2.386 unidades e alcançando um impressionante aumento de 40%.

Por outro lado, o Volkswagen Polo perdeu um pouco de força. Após liderar o ranking no mês anterior, ele caiu para a terceira posição, com 1.847 unidades vendidas, o que equivale a uma queda de 20%. Já o Hyundai HB20 teve um desempenho notável, chegando a vender mais de mil carros em um único dia, somando 1.743 unidades até agora e ocupando a quarta posição.

A performance do Chevrolet Onix também merece destaque, ficando em quinto lugar com 1.687 unidades. O Volkswagen T-Cross o seguiu de perto, com 1.639 veículos vendidos.

A nova versão do Toyota Corolla Cross, voltada para o público PcD, emplacou 1.442 unidades, garantindo a sétima posição. No segmento de picapes médias, a Toyota Hilux continua firme na liderança, com 1.395 unidades. O Fiat Argo fez uma boa estreia no mês, vendendo 1.385 unidades, e a Volkswagen Saveiro fechou o top 10 com 1.290 emplacamentos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 2.548 2 Hyundai Creta 2.386 3 Volkswagen Polo 1.847 4 Hyundai HB20 1.743 5 Chevrolet Onix 1.687 6 Volkswagen T-Cross 1.639 7 Toyota Corolla Cross 1.442 8 Toyota Hilux 1.395 9 Fiat Argo 1.385 10 Volkswagen Saveiro 1.290 11 Chevrolet Tracker 1.221 12 Honda HR-V 1.129 13 Volkswagen Nivus 1.123 14 Fiat Fastback 1.061 15 Nissan Kicks 975 16 Ford Ranger 932 17 Fiat Mobi 912 18 Fiat Pulse 912 19 Jeep Compass 900 20 Fiat Toro 892 21 Volkswagen Virtus 744 22 Toyota Corolla 688 23 Jeep Renegade 633 24 Caoa Chery Tiggo 7 627 25 Volkswagen Tera 578 26 Chevrolet S10 543

Essa lista é fruto de dados da Fenabrave e mostra quais carros estão realmente dominando as ruas do Brasil. Muita coisa pode mudar, mas é interessante acompanhar esses números e entender as preferências dos motoristas.