Xiaomi lança SUV híbrido YU9 no mercado chinês

A Xiaomi está preparando uma nova jogada no mundo automotivo, e dessa vez o foco é um SUV de grande porte com motorização híbrida estendida. O modelo, ainda sob camuflagem, é conhecido como YU9 e foi visto em testes. Tudo indica que seu lançamento esteja programado para 2026, segundo rumores que circulam nas redes sociais da China.

Esse tempo até o lançamento pode ser uma boa estratégia para a fabricante. Ela terá a oportunidade de aprimorar os testes, expandir sua rede de concessionárias e garantir que tudo esteja nos conformes das exigências regulatórias. Para quem está ligado nas novidades do setor, vale lembrar que este será o primeiro híbrido da Xiaomi, ocupando o topo da linha, próximo aos modelos SU7 e o recém-lançado YU7.

Inovações e Conforto a Bordo

Embora o interior do YU9 ainda não tenha sido revelado, é provável que a Xiaomi mantenha seu foco em tecnologia. Espera-se algo semelhante ao que já vimos nos modelos anteriores, como uma central multimídia com uma tela generosa, painel digital, sistema operacional HyperOS e integração com o popular ecossistema inteligente da marca.

Outro ponto interessante é que o YU9 será o primeiro veículo da Xiaomi com capacidade para seis ou sete lugares, perfeito para famílias que precisam de espaço. Com detalhes técnicos que incluem direção nas rodas traseiras, a manobra vai ficar mais fácil, mesmo com o tamanho robusto desse SUV.

Em termos de design, as fotos mostram um SUV imponente, com linhas retas e uma presença que chama atenção. A galera nas redes sociais até comparou o protótipo ao Rolls-Royce Cullinan, embora ainda não tenhamos detalhes oficiais sobre o visual final. O estilo frontal deve seguir a pegada do YU7, com um capô mais alto e um sensor LiDAR no teto.

Potência e Desempenho

Falando sobre motorização, a Xiaomi optou por um sistema diferente dos modelos elétricos que estamos acostumados a ver na marca. O YU9 deverá usar um motor 1.5 turbo a combustão como gerador, além de dois motores elétricos para tração nas quatro rodas. A potência combinada deve ultrapassar os 400 cv, permitindo que o SUV acelere de 0 a 100 km/h em cerca de 5 segundos.

Para quem se preocupa com autonomia, a expectativa é de que consiga mais de 200 km apenas no modo elétrico, e o alcance total deve passar dos 1.500 km. Legal, né? Também teremos suporte para recarga ultrarrápida de 800V, prometendo adicionar até 300 km de autonomia em apenas 15 minutos.

Com um comprimento em torno de 5,3 metros, o YU9 vai competir diretamente com SUVs premium plug-in, como o Li Auto L9 e o Aito M9. Isso significa que a Xiaomi vai entrar em um mercado mais exigente e potencialmente mais lucrativo.

Preço e Desafios

O preço inicial deve girar em torno de 359.800 yuan (cerca de US$ 50 mil), com versões mais completas chegando a 500.000 yuan (aproximadamente US$ 69 mil). A Xiaomi, que já conquistou muitos fãs com o custo-benefício dos modelos SU7 e YU7, pode enfrentar uma concorrência mais acirrada nesse segmento premium, onde as marcas rivalizam em experiência e presença de mercado.

Não podemos esquecer que o YU9 chega após o sucesso estrondoso do YU7, que recebeu mais de 240 mil pedidos nas primeiras 18 horas do lançamento. Isso coloca a Xiaomi em uma posição estratégica no setor, buscando atender aqueles que valorizam espaço, autonomia e tecnologia em um só carro.