Ficha técnica e valores de veículos na Fipe Carros

O Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026 é uma versão que está fazendo sucesso entre os amantes de hatch no Brasil, com um preço médio de R$ 103.990. A linha 2026 traz uma mudança bacana: os novos faróis Full LED que, além de modernizar, dão um toque de sofisticação ao visual do carro, especialmente nas versões Trekking e Drive 1.3 AT.

Quando falamos de desempenho, o Argo não decepciona. Ele vem equipado com o motor 1.3 Firefly flex de quatro cilindros, que entrega 107 cavalos de potência e 13,6 kgfm de torque. E se você adora uma condução suave, vai curtir o câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas e garante uma experiência de dirigir bem tranquila.

O Fiat Argo é produzido na Stellantis em Betim, Minas Gerais, e é bem conhecido por ser um dos queridinhos do público. Desde que chegou às ruas em 2017, já foram mais de 550 mil unidades vendidas no Brasil. Impressionante, né? Isso tudo mostra como ele conquistou espaço no coração dos motoristas.

Equipamentos de série do Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026

Este modelo vem cheio de itens que fazem a diferença no dia a dia. Você pode contar com um aerofólio traseiro, a central multimídia UCONNECT de 7″ touchscreen que é super intuitiva e ainda conta com Android Auto e Apple CarPlay. Duas entradas USB são essenciais para quem gosta de manter os dispositivos carregados. E quem não gostaria de ter um sistema de reconhecimento de voz à disposição?

Outros pontos altos incluem ar-condicionado com filtro antipólen, ajuda muito em dias quentes, e um banco do motorista com regulagem de altura que garante conforto em percursos longos. A direção elétrica progressiva é ótima para manobras e o novo design dos faróis Full LED dá aquele charme a mais.

Além disso, o Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026 oferece um gancho universal para a instalação de cadeirinhas infantis (Isofix), o que é um alívio para os pais que viajam com os pequenos. Iluminação no porta-luvas e no porta-malas é sempre bem-vinda, e quem não ama um piloto automático para relaxar em longas viagens?

E falando em segurança, temos as travas elétricas que funcionam a partir de 20 km/h, bem como os vidros elétricos dianteiros com função one touch, que evitam aquelas pequenas frustrações ao abrir ou fechar as janelas.

Ficha técnica do Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026

Para aqueles que adoram saber os detalhes, aqui vai a ficha técnica desse modelo:

Características Especificações Motor 1.3 Firefly Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 107 cv a 6250 rpm (Etanol) Torque 13,7 kgfm a 4000 rpm (Etanol) / 13,2 kgfm a 4250 rpm (Gasolina) Velocidade Máxima 174 km/h 0-100 km/h 11,2 segundos Consumo Cidade 9,1 km/l (Etanol) / 12,6 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 10,1 km/l (Etanol) / 13,9 km/l (Gasolina) Comprimento 4031 mm Largura 1724 mm Altura 1512 mm Entre-eixos 2521 mm Altura em relação ao solo 162 mm Capacidade do tanque de combustível 47 litros Capacidade de bagagem 300 litros Peso Líquido 1150 kg Rodas e Pneus Aço, 185/60 R15 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Esse hatch é realmente uma ótima opção para quem busca um carro prático, confortável e com um bom mix de tecnologia. É um convite à estrada!