Bentley surpreende fãs do luxo com nova decisão

A Bentley anunciou o fim da produção do motor W12, um modelo icônico que esteve em uso por duas décadas, substituindo-o por um novo propulsor no Bentayga Speed 2025. A decisão está alinhada com as novas exigências ambientais da Europa e reflete a adaptação da marca às tendências do mercado de luxo.

O Bentayga Speed 2025 é um SUV que promete unir potência, sofisticação e eficiência. Agora, ele conta com um motor menores em cilindrada, mas mais eficiente, permitindo um equilíbrio entre a tradição da marca e a necessidade de sustentabilidade.

Desempenho do Novo Motor

O novo modelo vem com um motor que gera 641 cv, superando a potência do motor anterior W12. Embora tenha um torque reduzido de 86,7 kgfm, o Bentayga Speed 2025 ficou 43 kg mais leve, totalizando 2.465 kg. Essa combinação de potência e redução de peso torna o veículo mais dinâmico, permitindo que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, uma melhoria de meio segundo em relação ao modelo anterior. A velocidade máxima agora é de 310 km/h, um aumento de quase 5 km/h em comparação ao W12.

Atualizações Técnicas e Design

As inovações no Bentayga Speed vão além do motor. O veículo também passou a contar com direção nas rodas traseiras, o que melhora a manobrabilidade. Ainda, o modo Sport foi aprimorado com amortecedores 15% mais rígidos em relação ao modelo anterior e uma direção mais ágil. Freios de cerâmica são uma opção para os modelos que possuem rodas Speed de 23 polegadas.

O design do Bentayga Speed mantém a elegância da marca, agora com toques esportivos. Faróis e lanternas escurecidos, rodas exclusivas e um teto preto opcional destacam-se no visual do carro. No interior, acabamentos cromados podem ser trocados por opções em tons escuros, e os bancos oferecem novas combinações de cores e costuras. Além disso, o sistema de escapamento esportivo padrão, opcionalmente com um modelo Akrapovič em titânio, amplifica o som do motor.

Posição no Mercado de Luxo

Importante notar que o Bentayga Speed é atualmente o único SUV da Bentley que utiliza exclusivamente gasolina, enquanto outros modelos estão começando a adotar versões eletrificadas. A marca já está desenvolvendo um SUV elétrico menor, o que demonstra seu compromisso com a sustentabilidade em meio a um mercado em transformação.

O modelo combina desempenho, luxo e inovação, posicionando-se como uma referência em exclusividade no segmento de SUVs de ultraluxo. O Bentayga continua a atrair clientes que buscam sofisticação sem abrir mão da agilidade.

Futuro da Bentley no Luxo Automotivo

O lançamento do Bentayga Speed 2025 marca uma nova fase para a Bentley, revelando sua capacidade de adaptação às demandas ambientais e do mercado. O modelo alia tecnologia avançada, desempenho superior e o tradicional artesanato britânico, consolidando a marca como uma líder no setor de ultraluxo.

Com a perspectiva de um SUV elétrico, a Bentley se compromete a unir tradição e modernidade, demonstrando que ainda há muito a oferecer no segmento de carros de luxo. O Bentayga Speed 2025 é um símbolo dessa evolução, redefinindo o que um SUV de luxo pode proporcionar aos seus usuários.