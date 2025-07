Preço e especificações dos veículos na Fipe Carros

O Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 chegou para agitar o mercado com seu preço atraente de R$ 157.990. A nova versão não só trouxe um visual mais esportivo como também fez questão de incluir um item muito esperado: o teto solar panorâmico. E quem diria que você ia encontrar um carro tão estiloso por esse preço, hein?

A frente do Pulse Abarth ganhou um redesign com linhas mais agressivas. A grade está com um acabamento preto brilhante, emoldurada por detalhes em vermelho, e o logotipo da Abarth aparece escurecido no meio, claro, para dar aquele toque especial. É uma mudança que faz a diferença e chama atenção por onde passa.

Desempenho que Impressiona

Sob o capô, temos o potente motor 1.3 turbo T270, que entrega até 185 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm. Esse motor é acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem curte acelerar, a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e uma velocidade máxima de 215 km/h são números que vão te deixar animado na hora de pisar fundo.

Estilo e Conforto

A carroceria do Pulse Abarth vem em duas tonalidades, exceto na cor Preto Vulcano. As opções são diversas: Branco Banchisa, Vermelho Montecarlo, Cinza Strato e o já mencionado Preto Vulcano. Ideal para quem gosta de personalizar o visual do carro.

Itens de Série que Fazem a Diferença

Quando a gente fala em itens de série, o Pulse Abarth não deixa a desejar. Vem com o pacote ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e farois altos automáticos. A segurança é prioridade, e isso é um alívio, especialmente para quem pega estrada com frequência.

O que Tem Dentro

Ele também conta com ar-condicionado automático e digital, bancos esportivos Abarth revestidos em couro, e uma central multimídia com uma tela touchscreen generosa de 10,1 polegadas. E o melhor: é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Imagina a facilidade de conectar seu celular e ir ouvindo suas playlists na estrada!

E não para por aí. Tem comandos de voz, Bluetooth, rádio AM/FM, e até duas entradas USB. Um verdadeiro centro de entretenimento, perfeito para aquelas viagens longas. E, quem já pegou um trânsito chatíssimo, sabe como um sistema de som legal faz toda a diferença para não cair na monotonia.

Destaques Adicionais

Outros pontos interessantes são o painel digital de 7 polegadas, câmera de ré com linhas adaptativas, e direção elétrica. As rodas esportivas Abarth de 18 polegadas dão um charme a mais, e ainda tem sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, para você não bater a roda quando estacionar em lugares apertados.

E se você tem crianças, a presença do sistema ISOFIX para cadeirinhas faz toda a diferença na hora de garantir segurança para os pequenos. Todos esses detalhes mostram que o Pulse Abarth é pensado para agradar tanto em desempenho quanto em conforto.

Ficha Técnica do Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026

Vamos ao que interessa, a ficha técnica:

Motor : 1.3

: 1.3 Câmbio : Automático, 6 marchas

: Automático, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 185 cv a 5750 rpm

: 185 cv a 5750 rpm Torque : 27,5 kgfm a 1750 rpm

: 27,5 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máxima : 215 km/h

: 215 km/h 0-100 km/h : 7,6 s

: 7,6 s Consumo Cidade : 7,1 km/l (etanol) / 10,2 km/l (gasolina)

: 7,1 km/l (etanol) / 10,2 km/l (gasolina) Consumo Estrada : 8,9 km/l (etanol) / 12,3 km/l (gasolina)

: 8,9 km/l (etanol) / 12,3 km/l (gasolina) Comprimento : 4.115 mm

: 4.115 mm Largura : 1.989 mm

: 1.989 mm Altura : 1.544 mm

: 1.544 mm Entre-eixos : 2.532 mm

: 2.532 mm Capacidade do Tanque : 47 litros

: 47 litros Capacidade de Carga : 370 litros

: 370 litros Peso : 1.281 kg

: 1.281 kg Rodas: Liga leve 18"

Se você está buscando um carro que combine esportividade, conforto e tecnologia, o Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 definitivamente merece a sua atenção. É uma máquina que promete boas experiências ao volante, seja em trajetos curtos ou nas longas viagens pela estrada.