Semana emocionante em Êta Mundo Melhor aguarda você!

Uma semana intensa está a caminho em “Êta Mundo Melhor!”, a novela das 18h da TV Globo. Nos próximos capítulos, os espectadores podem esperar reviravoltas significativas que afetarão a vida do personagem Candinho, interpretado por Sergio Guizé, e seu filho, Junior.

### Morte Impactante

Após as trágicas mortes de Filó, interpretada por Débora Nascimento, e Anastácia, vivida por Eliane Giardini, outra perda significativa impactará Candinho. Sua amiga próxima, Maria, interpretada por Bianca Bin, sofrerá um acidente trágico. Ela será atropelada enquanto tenta enfrentar Zulma, personagem de Heloisa Périssé, ao encontrar Junior nos braços dela. Mesmo após receber atendimento médico, Maria não conseguirá sobreviver aos ferimentos, deixando Celso, vivido por Rainer Cadete, viúvo.

### Avanço no Tempo

A trama também incluirá um avanço temporal, onde se passará alguns anos. Neste período, as crianças crescerão e a cidade de São Paulo passará por diversas mudanças. O filho de Candinho agora é chamado de Samir e apresenta uma nova fase da história, mostrando o desenvolvimento dos personagens.

### Reencontro Emocionante

Um dos momentos mais marcantes ocorrerá quando Candinho se reencontrar com seu filho após a separação causada pelo sequestro de Junior. O encontro acontece de forma inesperada, quando Samir esbarra em Candinho na rua. Uma conexão instantânea surge entre os dois, mas eles não têm ideia do laço que os une.

### Informações sobre a Produção

“Êta Mundo Melhor!” é uma obra de Walcyr Carrasco, com textos finais em colaboração com Mauro Wilson. A produção conta com a participação de diversos colaboradores e é dirigida por Amora Mautner, sob a supervisão de João Paulo Jabur e uma equipe de direção que inclui Mayara Aguiar e Nathalia Ribas.

### Longo Trajeto na Tela

A novela está programada para ser exibida até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos, o que a torna uma das produções mais longas da faixa das 18h da emissora. Os primeiros episódios foram escritos por Carrasco e Wilson, e a partir do 31º capítulo, Mauro Wilson assume como autor principal.

### Novos Projetos à Vista

Embora ainda faltem mais de um ano para o final de “Êta Mundo Melhor!”, a Globo já anunciou sua substituta: “A Nobreza do Amor”, que tem estreia prevista para 2 de março de 2026. Com autoria de Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, a nova novela promete trazer uma narrativa inspirada em fábulas, alternando entre um reino africano fictício e o Nordeste brasileiro dos anos 1920, com Camila Pitanga cotada para o papel principal.

A nova fase da novela promete manter o público envolvido, com emoções intensas e histórias cativantes que vão além da tela.