Nio finaliza parceria com JAC após receber qualificação

A Nio está se despedindo oficialmente de sua parceria com a JAC, e isso é uma boa notícia para os fanáticos por automobilismo! Agora, a marca já não precisa mais das credenciais da montadora para colocar seus carros na estrada. A dissolução da joint venture Jianglai Advanced Manufacturing Technology já foi solicitada, marcando uma nova fase para a Nio.

Em dezembro de 2023, a Nio conquistou sua própria licença de fabricação na China. Com isso, a fabricante assumiu o controle total das fábricas F1 e F2, que antes trabalhavam em nome da JAC. Desde então, os modelos da Nio começam a aparecer nas ruas sem o nome da parceira estampado na traseira — só as letras Nio agora!

A joint venture Jianglai foi criada em março de 2021, com o intuito de unir forças na produção e otimizar custos. Na época, a Nio tinha 49% da sociedade e a JAC 51%, mas um ano depois, a Nio já tinha aumentado sua participação para 50%. Essa parceria foi fundamental quando a Nio ainda precisava da estrutura da JAC para fabricar seus veículos legalmente.

Agora, com a nova licença em mãos, a Nio finalmente controla sua linha de produção. Isso mostra como a empresa cresceu em termos de autonomia e estrutura, e, claro, a parceria, que foi ótima no início, já não faz sentido nessa nova fase.

Recentemente, as duas marcas não falaram muito sobre a Jianglai, mas acredita-se que foram elas que tocaram a produção nas fábricas F1 e F2. Vale lembrar que o sucesso da Nio coincide com outros modelos no mercado, como o Geely Galaxy E5, que já ultrapassou 150 mil unidades vendidas em menos de um ano.

Essa mudança também reflete o panorama de competição acirrada no setor de veículos elétricos (VEs) na China. É fácil perceber que as marcas estão se desafiando a todo momento, como é o caso do novo Xpeng G7, que está dando o que falar e veio para competir com o Tesla Model Y.

E tem mais: a crescente restrição do governo chinês na concessão de novas licenças para fabricação também foi um dos motivos que levaram a Nio a buscar essa parceria com a JAC no passado. Agora, com a estrutura consolidada e uma busca constante por inovação, a Nio se destaca, trazendo ainda mais tecnologia para a indústria automotiva, como as baterias de estado sólido que a Anwa está desenvolvendo junto com a Chery.

Assim, o futuro da Nio parece promissor, e para quem ama carros, cada novidade desse tipo é motivo para ficar de olho na próxima curva!