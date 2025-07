Decisão sobre FGTS pode ser crucial em 2025

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma ferramenta importante para a segurança financeira dos trabalhadores brasileiros. Em 2025, os principais modos de acessar esses recursos continuam sendo os saques-aniversário e rescisão, cada um com suas características e finalidades.

Saque-Aniversário em 2025

O saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS todos os anos, no mês do seu aniversário, sem precisar ser demitido. Para acessar esse benefício, o trabalhador deve optar por essa modalidade de forma voluntária, através do aplicativo ou do site oficial do FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Após solicitar o saque, o valor disponível para retirada será permitido em datas específicas, conforme o calendário de 2025. Veja abaixo:

Janeiro : 02/01 a 31/03/2025

: 02/01 a 31/03/2025 Fevereiro : 03/02 a 30/04/2025

: 03/02 a 30/04/2025 Março : 03/03 a 30/05/2025

: 03/03 a 30/05/2025 Abril : 01/04 a 30/06/2025

: 01/04 a 30/06/2025 Maio : 02/05 a 31/07/2025

: 02/05 a 31/07/2025 Junho : 02/06 a 29/08/2025

: 02/06 a 29/08/2025 Julho : 01/07 a 30/09/2025

: 01/07 a 30/09/2025 Agosto : 01/08 a 31/10/2025

: 01/08 a 31/10/2025 Setembro : 01/09 a 28/11/2025

: 01/09 a 28/11/2025 Outubro : 01/10 a 30/12/2025

: 01/10 a 30/12/2025 Novembro : 03/11 a 30/01/2026

: 03/11 a 30/01/2026 Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

O trabalhador deve realizar o saque em até 60 dias a partir do primeiro dia útil do mês do aniversário. É importante informar uma conta bancária para a transferência. Se a adesão ao saque-aniversário for feita no mês do aniversário, o crédito é realizado em até cinco dias úteis. No entanto, escolher essa opção significa que o trabalhador não poderá retirar o saldo total em caso de demissão sem justa causa, ficando com direito apenas à multa rescisória de 40%, se aplicável.

Cálculo do Valor do Saque-Aniversário

O valor a ser sacado no saque-aniversário depende do saldo total na conta do FGTS, seguindo uma tabela progressiva:

Até R$ 500,00 : 50% do saldo

: 50% do saldo De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 : 40% do saldo + R$ 50,00

: 40% do saldo + R$ 50,00 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 : 30% do saldo + R$ 150,00

: 30% do saldo + R$ 150,00 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 : 20% do saldo + R$ 650,00

: 20% do saldo + R$ 650,00 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 : 15% do saldo + R$ 1.150,00

: 15% do saldo + R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 : 10% do saldo + R$ 1.900,00

: 10% do saldo + R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,00: 5% do saldo + R$ 2.900,00

Essa estrutura favorece os trabalhadores com saldos menores, oferecendo percentuais maiores para eles, enquanto contas com valores mais altos recebem parcelas fixas. Para facilitar o planejamento financeiro, o aplicativo do FGTS possui um simulador que ajuda a calcular o valor exato do saque.

Diferença entre Saque-Aniversário e Saque-Rescisão

As duas modalidades atendem a diferentes necessidades financeiras:

Saque-Rescisão : Permite que o trabalhador retire todo o saldo do FGTS e recebe a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Essa opção é ideal para quem busca maior segurança em períodos de instabilidade no emprego.

Saque-Aniversário: Permite saques anuais, mas limita o acesso ao total do saldo em caso de demissão, deixando apenas a multa rescisória. É uma boa escolha para aqueles que precisam de liquidez recorrente.

Caso um trabalhador decida mudar de saque-aniversário para saque-rescisão, deve estar ciente de que precisará aguardar 24 meses antes de fazer a troca, a não ser que tenha contratos de antecipação em aberto.

Como Aderir ou Mudar de Modalidade

Para escolher a modalidade desejada, o trabalhador deve acessar o site ou aplicativo do FGTS. Após selecionar a opção, é necessário informar uma conta bancária. A mudança para o saque-rescisão é feita pelo mesmo processo, mas a efetivação ocorrerá após 24 meses.

Cuidados ao Escolher o Saque-Aniversário

Antes de tomar uma decisão, é importante considerar alguns pontos:

Estabilidade no emprego : O saque-aniversário pode ser arriscado para quem está em situação profissional instável, pois limita o acesso ao saldo total em caso de demissão.

Necessidades financeiras : Avalie se o valor anual do saque é mais vantajoso do que a reserva completa para emergências.

Antecipação de valores : Este tipo de saque pode ter custo associado, devido a juros, o que deve ser analisado com cuidado.

Monitoramento constante: Utilize o aplicativo do FGTS para acompanhar o saldo e simular saques, ajudando assim na tomada de decisões.

Aproveitando o FGTS em 2025

Com o calendário de saque-aniversário já estabelecido, o FGTS oferece opções que se ajustam a diversos objetivos. O saque-aniversário é ideal para quem busca recursos anuais, enquanto o saque-rescisão garante segurança na demissão. Usar o aplicativo do FGTS para consultar o saldo e planejar os saques pode maximizar os benefícios oferecidos pelo fundo, permitindo que os trabalhadores gerenciem esses recursos de maneira eficiente e alinhada às suas necessidades.