Homem é morto a facadas pelo atual companheiro da ex

Um homem de 51 anos, identificado como Pedro Vidal, foi esfaqueado na noite de domingo (6) após deixar sua filha na casa da ex-esposa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu quando Pedro estacionou o carro em frente à residência e foi abordado pelo atual companheiro da ex-mulher.

De acordo com relatos, os dois começaram a conversar, mas a situação rapidamente escalou para uma discussão. Durante essa altercação, Pedro foi atacado com uma faca. Ele saiu do veículo e caiu no chão. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

A filha do casal estava no carro no momento do ataque, mas não foi ferida. Após o acontecimento, o suspeito da agressão fugiu do local, mas foi encontrado pela Guarda Municipal pouco tempo depois. Ele foi detido e levado para a delegacia, onde deverá prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Esse caso triste destaca as complicações que podem surgir em desentendimentos familiares, especialmente em situações envolvendo ex-parceiros e a presença de crianças. As autoridades continuam a investigar o caso para entender melhor as circunstâncias que levaram ao ataque.