Botijão está caro? Veja algumas dicas para economizar gás e gastar menos!

Economizar gás está sendo cada vez mais necessário nos últimos anos, já que o preço do botijão está subindo cada vez mais.

O botijão de gás, item essencial para milhões de famílias brasileiras, passou a ocupar um papel ainda mais sensível nos orçamentos domésticos ao longo dos últimos anos. Desde 2020, o preço desse recurso vem enfrentando oscilações expressivas.

Há períodos de alta que pressionaram o custo de vida, especialmente para as classes mais vulneráveis. A variação do valor reflete uma série de fatores, como a cotação internacional do petróleo, a valorização do dólar frente ao real e as diretrizes de comercialização adotadas pela Petrobras.

Além disso, a logística de transporte e distribuição até os estados também influencia diretamente no valor final. Com isso, o custo do botijão tornou-se um reflexo de um cenário econômico mais amplo, que impõe desafios tanto para consumidores quanto para políticas públicas.

Como economizar o botijão de gás?

Em tempos de constantes reajustes no valor do botijão, adotar estratégias para economizar o uso do gás se tornou essencial para manter o controle financeiro da casa. Pequenas mudanças nos hábitos diários podem gerar impactos positivos e prolongar a durabilidade do botijão.

Use panelas com tampa e de tamanho adequado

Ao cozinhar, escolher panelas com tampas bem ajustadas evita a perda de calor, o que reduz o tempo necessário de preparo dos alimentos. Panelas do tamanho correto para a boca do fogão também otimizam o uso da chama, aproveitando melhor o calor gerado.

Evite abrir o forno com frequência

Durante o uso do forno, cada vez que a porta se abre, o calor escapa e exige um novo aquecimento, o que consome ainda mais gás. Por isso, planejar o preparo e usar o visor do forno para acompanhar o cozimento se mostra mais eficiente.

Organize o preparo das refeições

Cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo, como arroz e legumes em bocas diferentes do fogão, reduz o tempo total de uso do gás. Preparar grandes quantidades e armazenar porções para dias seguintes também evita acender o fogão diversas vezes.

Mantenha o fogão bem regulado

Fogões mal regulados, com chamas amareladas ou instáveis, consomem mais gás e oferecem riscos. Por isso, realizar manutenções periódicas garante melhor desempenho e segurança. Além disso, é importante posicionar corretamente as bocas do fogão e verificar se o botijão não apresenta vazamentos.

Dê preferência a alimentos de preparo rápido

Optar por pratos que demandam menor tempo de cozimento representa uma alternativa eficaz para reduzir o uso do gás. Receitas com legumes cozidos no vapor, massas rápidas ou alimentos preparados em panelas de pressão agilizam o preparo e diminuem o tempo de exposição ao fogo.

Auxílio gás pode ser uma boa ideia

Diante do aumento contínuo no valor do botijão, o governo federal implementou o programa Auxílio Gás como uma resposta emergencial para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício visa garantir o acesso ao gás de cozinha às camadas mais afetadas pela inflação e pelos aumentos sucessivos nos preços.

O valor repassado às famílias equivale a, pelo menos, 50% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. A definição do valor considera pesquisas mensais realizadas pela ANP, que avaliam os preços praticados em cada estado brasileiro.

Têm direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo. Mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob medidas protetivas, também têm prioridade no recebimento do auxílio.

O repasse do benefício ocorre a cada dois meses, diretamente pelo aplicativo do Caixa Tem ou com saque nos pontos autorizados. O número de beneficiários varia conforme o orçamento federal e as atualizações mensais do sistema, que verifica automaticamente os critérios de elegibilidade.

Como se inscrever para receber o botijão grátis?

Para ter acesso ao auxílio, a família precisa estar devidamente inscrita no CadÚnico, processo que ocorre nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados por todo o país. Durante o cadastro, é necessário apresentar documentos como CPF, comprovante de residência, dentre outros.

pós a inscrição, o sistema do governo federal avalia os dados e, se os critérios forem atendidos, o benefício é liberado automaticamente. Não há necessidade de inscrição direta no programa do Auxílio Gás, pois o cruzamento de informações do CadÚnico define quem tem direito.

O pagamento acontece conforme o calendário oficial da Caixa, geralmente atrelado ao dígito final do Número de Identificação Social (NIS). O cidadão pode acompanhar a liberação dos valores por meio do aplicativo Caixa Tem, pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social ou nos CRAS.

Por fim, é importante lembrar que a atualização constante do CadÚnico garante a manutenção do auxílio, evitando a exclusão por inconsistência de dados. Seguindo essas orientações, é possível contar com o suporte do governo para enfrentar os altos preços do botijão de gás em 2025.

