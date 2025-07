Toyota oferece desconto de R$ 52.018 na Hilux para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack AT está com uma oferta imperdível para empresas e produtores rurais durante a campanha de vendas diretas em julho. Essa picape é perfeita para quem precisa de espaço e força, com capacidade para carregar mais de uma tonelada. Além disso, ela vem com câmbio automático e um monte de equipamentos que tornam a direção bem mais tranquila.

Se você tá curioso sobre os preços, a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT tem um preço cheio de R$ 288.990,00. Mas calma! Para quem tem CNPJ ou é produtor rural, esse valor cai para R$ 236.971,80. Olha que diferença, quase R$ 52 mil a menos! Dados do portal Fipe Carros, em parceria com a concessionária Weiand Caxias, mostram essas vantagens.

Se você estiver pensando em adquirir uma, é só visitar uma concessionária Toyota para pegar informações sobre a documentação necessária, prazos de entrega, formas de pagamento e como funciona o processo de faturamento. Mas fique atento: se você comprar, não poderá revender a Hilux antes de 12 meses.

E o que dizer do motor? A Toyota Hilux vem com um potente 2.8 turbodiesel, entregando 204 cv e impressionantes 50,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas, permitindo uma dirigibilidade tranquila. Recentemente, esse conjunto passou por melhorias para se adequar às normas de emissões do Proconve L8, então você pode dirigir com a consciência tranquila.

As vendas falam por si. Dados da Fenabrave mostram que, em julho de 2025, a Hilux foi a picape média mais vendida no Brasil, emplacando 4.576 unidades. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 vêm logo atrás, com 2.961 e 2.612 unidades, respectivamente. Isso mostra que a Hilux realmente conquistou o coração dos brasileiros.

Falando sobre o que ela oferece, a Toyota Hilux Power Pack AT vem cheia de recursos. Entre eles, estão 7 airbags, assistente de reboque, assistente de subida e até um sistema de alarme perimétrico. Ah, e aquele conforto que a gente ama: revestimento dos bancos em material sintético, console central com porta-copos e um bom espaço para objetos.

E como estamos vivendo na era da tecnologia, não podia faltar um sistema multimídia de 9 polegadas com conexão wireless para Android Auto e Apple CarPlay. Assim, se você já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante ter o celular conectado e um som de qualidade para amenizar a espera.

As luzes de condução diurna, acendimento automático dos faróis e volante com comandos integrados de telefone e áudio completam a experiência ao volante. E tudo isso vem combinado com uma estética que impressiona, com rodas de aço estampado de 17 polegadas e detalhes em preto nas maçanetas e retrovisores.

Então, se você está no mercado das picapes e busca uma opção robusta e equipada, a Toyota Hilux Power Pack AT pode ser a escolha ideal. É uma picape que não só entrega potência e capacidade, mas também oferece conforto e tecnologia para o seu dia a dia nas estradas.