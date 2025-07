Lula sanciona benefício esperado para este ano

A CNH Social, recém-sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permitirá que pessoas de baixa renda obtenham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita a partir de 12 de agosto de 2025. O programa, vai financiar seus custos com recursos provenientes de multas de trânsito e tem como objetivo promover a inclusão social. A CNH Social oferecerá aos brasileiros inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) a oportunidade de obter a habilitação sem gastar nada, aumentando suas chances de conseguir emprego e melhorar sua mobilidade.

A CNH Social cobrirá todos os gastos do processo de habilitação, eliminando barreiras financeiras para quem se encaixa nos critérios do programa. A partir da data de implementação, os beneficiários terão acesso a exames médicos e psicológicos gratuitos, aulas teóricas e práticas em autoescolas credenciadas sem custo, isenção de taxas de inscrição, provas e emissão da CNH. O programa também oferecerá uma segunda chance em exames, caso o candidato não consiga se aprovar na primeira tentativa, além de permitir que o motorista registre a atividade remunerada (EAR), que possibilita trabalhar como motorista.

A habilitação obtida por meio da CNH Social terá a mesma validade das emitidas pelo processo convencional, podendo ser usada para fins pessoais ou profissionais. No entanto, algumas categorias profissionais poderão exigir exames específicos, como os toxicológicos, para o transporte de cargas ou passageiros.

Para se inscrever na CNH Social, os candidatos devem cumprir alguns requisitos. Entre eles, é necessário estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados, ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025) ou uma renda total familiar de até três salários mínimos (R$ 4.554). Além disso, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, residir no estado onde se solicita o benefício e não ter CNH ativa ou vencida, nem estar em processo de habilitação.

Essas condições visam priorizar grupos que podem enfrentar mais dificuldades, como desempregados há mais de um ano, pessoas com deficiência, agricultores familiares e estudantes de escolas públicas com bom desempenho.

O foco da CNH Social será nas categorias A (motocicletas) e B (automóveis de passeio) para a primeira habilitação. Algumas regiões, como Espírito Santo e Rio Grande do Sul, poderão oferecer vagas limitadas para a adição ou mudança de categoria (C, D ou E, que incluem caminhões, ônibus ou veículos articulados), mas isso dependerá da regulamentação local. A legislação federal dá prioridade à primeira habilitação, enquanto os Departamentos de Trânsito (Detrans) dos estados definirão os detalhes sobre categorias adicionais.

Atualmente, 18 estados já possuem programas próprios de habilitação gratuita que serão alinhados à nova legislação federal em 2025. Entre esses estados estão Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, e muitos outros. Estados como Ceará e São Paulo estão em processo de adesão, com planos para oferecer um número significativo de vagas. Por exemplo, no Ceará, a meta é disponibilizar 25 mil vagas, enquanto no Amazonas, 65% das vagas serão destinadas a mulheres, promovendo uma maior equidade de gênero.

Para se inscrever na CNH Social, o processo é direto, mas exige atenção aos prazos e procedimentos estabelecidos pelos estados. É necessário atualizar o CadÚnico em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e consultar o site do Detran do estado para verificar os editais e formulários de inscrição. Após a entrega da documentação, a seleção ocorrerá com base na análise do CadÚnico, priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A CNH Social traz uma série de benefícios além da gratuidade, como a facilitação do acesso ao mercado de trabalho para motoristas de aplicativos, entregadores e transporte de cargas. Além disso, pode melhorar a mobilidade em áreas rurais, ajudando na locomoção até serviços essenciais e promovendo a autonomia individual de cidadãos.

Apesar dos avanços, o programa também poderá enfrentar desafios, como a limitação de vagas em algumas regions e a burocracia no processo em certos estados. A digitalização de processos, como já acontece no Maranhão, busca tornar a análise e aprovação mais ágeis.

A CNH Social representa um passo importante para a inclusão social no Brasil, com previsão de início em agosto de 2025. Com ela, espera-se não apenas a emissão de uma habilitação, mas a criação de oportunidades que promovam emprego, autonomia e cidadania. Para garantir a participação, é fundamental ficar atento aos sites dos Detrans estaduais e manter o CadÚnico sempre atualizado.