Fiat Toro Endurance com desconto de R$ 22,8 mil para CNPJ

A Fiat Toro Endurance está com uma promoção que vai deixar muitas microempresas e produtores rurais de olho nessa picape. Se você tem um CNPJ ativo e inscrição estadual regular, pode aproveitar um desconto bem interessante. Essa oferta vale somente até o final de julho, então é bom ficar de olho!

Os interessados podem visitar uma concessionária Fiat perto de casa para conferir todos os detalhes da compra. Afinal, é sempre bom esclarecer as documentações necessárias e ficar por dentro de prazos e financiamentos voltados especificamente para o público empresarial e rural.

A Fiat Toro Endurance vem com um motor 1.3 turboflex, que na tabela custa R$ 157.490. Mas com o desconto, esse valor dá uma despencada para R$ 134.653,99, ou seja, uma economia de R$ 22.836,01. Essa informação foi confirmada pela concessionária SAVOL em São Caetano, então pode focar nessas cifras que estão certas!

Equipado com 6 airbags, incluindo frontais e laterais, o modelo também traz bastante tecnologia e conforto. Imagine desfrutar de ar-condicionado, capota marítima e uma central multimídia com tela touchscreen de 7″. Para quem adora estar conectado, o espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, além dos comandos de voz e Bluetooth, são um verdadeiro achado.

E não para por aí. A picape tem recursos que garantem segurança e praticidade. Desde faróis diurnos de LED até um sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Se você costuma levar a família ou mesmo transportar cargas, os ganchos de amarração e a iluminação interna da caçamba são detalhes que fazem a diferença no dia a dia.

Se você já encarou um trânsito complicado, sabe como o piloto automático é uma mão na roda, certo? E para facilitar ainda mais, a Toro vem com um porta-luvas iluminado e um volante ajustável que se adapta à sua posição de dirigir.

Em termos de design, a picape traz um revestimento de caçamba e rodas de aço estampado com pneus 215/65 R16, prontos para enfrentar o trajeto urbano com tranquilidade. Será que você já imaginou levar essa belezura para uma viagem pelas estradas do Brasil? A tampa traseira com abertura elétrica e entradas USB facilitam ainda mais a vida na rotina.

Já a listinha de itens não acaba por aqui. O modelo traz também um painel digital de 7″ que dá aquele visual moderno ao interior, além de uma suspensão traseira multilink que favorece o conforto e o desempenho na estrada.

Para quem está de olho na Fiat Toro Endurance e tem um CNPJ, a hora de agir é agora! Afinal, com tantas vantagens e um desconto desse tamanho, fica difícil resistir a essa picape que promete não só eficiência, mas também um bom bom espaço e estilo, perfeito para quem vive a mil por hora.