Volvo lança modelo com recurso que surpreende motoristas

Volvo XC60 2026 é Lançado no Brasil com Design Moderno e Tecnologia Avançada

O Volvo XC60 2026 chega ao mercado brasileiro como uma das principais opções no segmento de SUVs híbridos premium. Este modelo, que será oficialmente lançado em agosto de 2025, destaca-se pelo novo design, tecnologia de ponta e eficiência energética. Com isso, a Volvo reforça sua posição no setor de mobilidade eletrificada, competindo diretamente com modelos de marcas como BMW, Mercedes-Benz e Lexus.

Mudanças no Design do Volvo XC60 2026

O design do XC60 2026 foi modernizado, adotando uma estética minimalista que se alinha à nova identidade visual da marca, inspirada no XC90 2025.5. A frente do veículo apresenta uma grade renovada com padrão diagonal, faróis em LED com iluminação adaptativa e um para-choque mais esculpido com entradas de ar otimizadas. As versões mais sofisticadas, como a Ultra Dark, trocam acabamentos cromados por detalhes escurecidos, enfatizando uma proposta de elegância e sustentabilidade. As rodas variam de 19 a 22 polegadas e cada versão tem opções de design exclusivas. Na traseira, as lanternas foram redesenhadas para um efeito tridimensional, mantendo a assinatura vertical da marca.

Sofisticação e Tecnologia Interna

Internamente, o XC60 2026 se destaca pela utilização de materiais de alta qualidade, como couro Nappa e madeira sustentável. O modelo conta com uma central multimídia de 11,2 polegadas que utiliza o sistema Google Automotive OS, permitindo integração fácil com Google Maps, Assistente e a Play Store, além de oferecer recursos de Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Outros destaques incluem:

Sistema de som Bowers & Wilkins : Com 15 alto-falantes e 1.410 watts, oferece modos de áudio diversos.

: Com 15 alto-falantes e 1.410 watts, oferece modos de áudio diversos. Painel digital de 12,3 polegadas : Totalmente personalizável, apresenta informações sobre navegação e condução.

: Totalmente personalizável, apresenta informações sobre navegação e condução. Suspensão pneumática adaptativa : Possibilita ajuste de altura para maior conforto ou desempenho, disponível nas versões mais completas.

: Possibilita ajuste de altura para maior conforto ou desempenho, disponível nas versões mais completas. Conforto adicional: Inclui carregador sem fio redesenhado e sistema de purificação de ar CleanZone.

O porta-malas tem capacidade de 468 litros, que pode ser expandida para 1.395 litros com os bancos rebatidos, e também conta com um compartimento adicional de 28 litros sob o assoalho. O modelo pode rebocar até 2.250 kg, com uma barra retrátil como opcional.

Sistema Híbrido Plug-in do XC60 2026

O Volvo XC60 2026 mantém o sistema T8 AWD PHEV, que combina um motor 2.0 turbo a gasolina com 317 cv e um motor elétrico traseiro com 145 cv, totalizando 462 cv de potência e torque de 72,3 kgfm. Sua bateria de 18,8 kWh oferece uma autonomia elétrica de até 48 km, ideal para deslocamentos na cidade. A recarga completa, em um carregador de 6,4 kW, leva cerca de 3 horas e o veículo pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Versões e Preços do XC60 2026 no Brasil

O XC60 2026 estará disponível em quatro versões, todas com tração AWD e motorização T8 PHEV:

Plus : R$ 459.950 – Equipado com faróis LED adaptativos, central multimídia, teto panorâmico e segurança aprimorada.

: R$ 459.950 – Equipado com faróis LED adaptativos, central multimídia, teto panorâmico e segurança aprimorada. Ultra : R$ 509.950 – Inclui suspensão pneumática e bancos com ventilação.

: R$ 509.950 – Inclui suspensão pneumática e bancos com ventilação. Ultra Dark : R$ 519.950 – Apresenta acabamentos escurecidos e rodas de 21 polegadas.

: R$ 519.950 – Apresenta acabamentos escurecidos e rodas de 21 polegadas. Polestar Engineered: R$ 539.850 – Possui suspensão recalibrada e freios Brembo, além de rodas de 22 polegadas.

As opções de cores incluem Mulberry Red, Aurora Silver e outras, com uma edição especial que proporciona uma estética monocromática.

Competição e Mercado

No Brasil, o XC60 2026 compete no setor premium contra modelos como Audi Q5 e BMW X3, destacando-se pela potência do motor e autonomia elétrica. Mesmo sem uma variante totalmente elétrica, o modelo oferece eficiência com seu sistema híbrido plug-in, sendo uma escolha interessante especialmente considerando a infraestrutura de recarga ainda em desenvolvimento no país. Além disso, em estados como São Paulo, os veículos híbridos podem se beneficiar de isenções fiscais.

O Volvo XC60 2026 emerge como uma opção premium que une desempenho, luxo e compromisso com a sustentabilidade, representando um avanço significativo na eletrificação do setor automotivo. Com produção realizada na Suécia, o modelo promete atender as expectativas dos consumidores brasileiros que buscam sofisticação e inovação.