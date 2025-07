Nissan oferece descontos de até R$ 23.300 no Versa para PcD

O Nissan Versa está surfando uma onda de descontos especiais durante este julho. Para a galera que se enquadra no público PcD, a marca lançou uma campanha cheia de oportunidades. Dois modelos do sedã estão disponíveis com isenção total de IPI e um bônus adicional da fabricante. Para dar o primeiro passo na compra, é só passar em uma concessionária da Nissan. Lá, você encontra todos os detalhes sobre os critérios e a documentação necessária.

Dando uma olhada nos preços, a versão Advance 1.6 CVT, que custa R$ 126.290 normalmente, está por R$ 105.690 para o público PcD. Isso significa um desconto de incríveis R$ 20.600! Já a versão Exclusive 1.6 CVT, que sai por R$ 144.290 em valor cheio, pode ser adquirida por R$ 120.990. O desconto aqui é de R$ 23.300.

O Que Esperar do Nissan Versa

O coração do Nissan Versa é um motor 1.6 flex (HR16DE), familiar para muitos. Ele entrega até 113 cavalos com etanol e 110 com gasolina, além de um torque que vai aos 15 kgfm. O câmbio CVT Xtronic é bem fluido e simula seis marchas, garantindo um desempenho suave na cidade ou na estrada. Se você já encarou o trânsito pesado, sabe como é importante ter um câmbio que responde rápido nas paradas e anda.

Em termos de tecnologia e conforto, o Versa não deixa a desejar! Com quatro alto-falantes, carregador sem fio e uma central multimídia Nissan Connect de 8 polegadas, você consegue se conectar com facilidade tanto no Apple CarPlay quanto no Android Auto. A tela do painel é um show à parte, com um display TFT de 7 polegadas que traz 12 funções diferentes. E em segurança, o carro vem bem preparado, com airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de tráfego traseiro e câmera de ré.

Conforto em Alta

O sedã ainda conta com recursos muito interessantes, como o detector de objetos em movimento, espelho retrovisor com câmera e faróis de neblina. Se você tem filhos pequenos, vai adorar o sistema de fixação ISOFIX para cadeirinhas, além de freios ABS e assistência de frenagem que garantem uma condução segura. O piloto automático e os sensores de estacionamento traseiros também ajudam muito, especialmente nas manobras mais complicadas. E quem gosta de dirigir com estilo vai curtir as rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas.

O conforto fica evidente com o ar-condicionado digital automático, os faróis em LED e a tecnologia Zero Gravity nos bancos, que tornam as longas viagens muito mais agradáveis. Ah, e não podemos esquecer do volante regulável, que é uma mão na roda para quem quer encontrar a posição mais confortável ao dirigir.

Versões e Descontos

Se você está pensando em aproveitar essas condições, aqui está um resumo das versões e preços para PcD:

Versões Isenção Preço de mercado Preço para PcD Descontos Advance 1.6 CVT IPI R$ 126.290,00 R$ 105.690,00 R$ 20.600,00 Exclusive 1.6 CVT IPI R$ 144.290,00 R$ 120.990,00 R$ 23.300,00

Com tantas vantagens, é uma excelente oportunidade para quem busca um carro confortável e cheio de recursos.