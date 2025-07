SBT lança As Filhas da Senhora Garcia focando em público de Força de Mulher

Na noite de segunda-feira, 7 de outubro, uma nova novela estreia na programação do SBT: "As Filhas da Senhora Garcia". A trama mexicana vem para substituir "A Caverna Encantada", que não teve um desempenho satisfactorio em audiência. Essa mudança na grade parece ser estratégica, especialmente após a exibição do último capítulo de "Força de Mulher", uma novela turca que fez muito sucesso na concorrente Record.

Com "Força de Mulher" saindo de cena, a nova novela do SBT tem a chance de conquistar os telespectadores que ficaram órfãos da trama anterior. "As Filhas da Senhora Garcia" tem sua base em histórias clássicas e é inspirada em uma novela turca, explorando temas de drama e ambição. A emissora busca apenas um pequeno aumento na audiência para que a faixa horária se torne mais atrativa, o que poderia beneficiar também a audiência do "Programa do Ratinho", que vem logo em seguida.

Enquanto isso, a Record implementou uma mudança drástica em sua programação. A emissora passou a exibir "Paulo, o Apóstolo", um drama bíblico que se alinha com o perfil do público fiel da rede. Mesmo assim, é difícil prever que a nova produção alcance o mesmo sucesso que "Força de Mulher".

A Globo, por sua vez, decidiu relançar capítulos icônicos de "Vale Tudo", uma novela clássica, na esperança de atrair os telespectadores que estavam acostumados a acompanhar a trama turca da Record. Entre os momentos mais esperados está o icônico casamento de Maria de Fátima com Afonso e os conflitos que surgem.

A programação noturna do SBT agora está organizada da seguinte maneira:

19:45 – SBT Brasil

– SBT Brasil 20:45 – As Filhas da Senhora Garcia

– As Filhas da Senhora Garcia 21:40 – Chaves

– Chaves 22:20 – Programa do Ratinho

– Programa do Ratinho 00:00 – The Noite com Danilo Gentili

A ideia da emissora é promover uma combinação de novela e programação nostálgica, logo após a estreia de "As Filhas da Senhora Garcia". Espera-se que "Chaves" ajude a manter o público sintonizado, aumentando assim a audiência do programa seguinte.

A nova novela traz um elenco de destaque, com nomes como María Sorté, Ela Velden, Oka Giner, Brandon Peniche e Emmanuel Palomares. A história gira em torno de Ofélia Garcia, uma mulher que sonha com uma vida de luxo e riqueza. Sua obsessão pela beleza da filha mais nova, Mar, a leva a explorar as oportunidades da fama, mas a jovem enfrenta dificuldades em se destacar no mundo dos comerciais.

Em contraste, Valéria, a filha mais velha, é bonita, mas se concentra em sustentar a família e trabalhar duro, resultando em constantes conflitos com a mãe. A trama ganha força quando Arturo Portilla, herdeiro de uma família influente no setor têxtil, anuncia um concurso para promover sua linha de roupas, o que representa uma chance de transformação para Ofélia e suas filhas.

Durante a trama, Ofélia começa a trabalhar como governanta na casa dos Portilla, levando Mar junto, na esperança de que ela brilhe e mude suas vidas. Enquanto isso, Valéria e Arturo se cruzam em situações que geram um triângulo amoroso. O patriarca da família, Luis Portilla, também se vê envolvido, o que altera o destino de todos.

Ao longo da narrativa, Ofélia descobre que para garantir um futuro melhor para suas filhas, precisará reavaliar suas ambições e os limites que está disposta a cruzar. A novela promete prender a atenção do público com seus conflitos emocionais e reviravoltas.