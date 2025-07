Mudanças no BPC em julho geram alerta entre beneficiários

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um apoio financeiro importante para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade no Brasil. Regido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o BPC garante um salário mínimo mensal, sem a necessidade de contribuição ao INSS. Em 2025, o valor do benefício será de R$ 1.518,00, correspondente ao salário mínimo em vigor. Os pagamentos referentes ao mês de julho começarão no dia 25.

Quem pode receber o BPC em 2025?

O BPC é destinado a dois grupos principais:

Idosos : Aqueles com 65 anos ou mais que comprovem baixa renda.

: Aqueles com 65 anos ou mais que comprovem baixa renda. Pessoas com deficiência: Indivíduos de qualquer idade que apresentem limitações de longo prazo, que dificultem sua participação plena na sociedade. Isso deve ser confirmado por avaliação médica e social do INSS.

É importante esclarecer que o BPC não é uma aposentadoria e não oferece 13º salário ou pensão por morte. Trata-se de um benefício assistencial para pessoas que não têm meios de se sustentar.

Requisitos para o BPC

Para ter direito ao BPC em 2025, é necessário atender a alguns critérios:

Renda familiar : A renda per capita deve ser inferior a 25% do salário mínimo (R$ 379,50 em 2025). Isso inclui todos os tipos de renda da família, mas não considera outros BPCs na mesma residência.

: A renda per capita deve ser inferior a 25% do salário mínimo (R$ 379,50 em 2025). Isso inclui todos os tipos de renda da família, mas não considera outros BPCs na mesma residência. Inscrição no CadÚnico : O beneficiário e sua família precisam estar registrados no Cadastro Único e manter as informações atualizadas a cada dois anos, através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

: O beneficiário e sua família precisam estar registrados no Cadastro Único e manter as informações atualizadas a cada dois anos, através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Avaliações para pessoas com deficiência : É exigida perícia médica e avaliação social para comprovar o grau de impedimento.

: É exigida perícia médica e avaliação social para comprovar o grau de impedimento. Não acumulação de benefícios : O BPC não pode ser recebido por quem já recebe outro benefício previdenciário, exceto em casos específicos.

: O BPC não pode ser recebido por quem já recebe outro benefício previdenciário, exceto em casos específicos. Nacionalidade: É necessário ser brasileiro ou ter nacionalidade portuguesa com residência fixa no Brasil.

Os beneficiários devem atualizar suas informações no CadÚnico regularmente e comparecer a chamadas do INSS para revisões do benefício.

Calendário de pagamento do BPC em julho de 2025

Os pagamentos do BPC em julho de 2025 ocorrerão nas seguintes datas, de acordo com o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB):

25 de julho : 1

: 1 28 de julho : 2

: 2 29 de julho : 3

: 3 30 de julho : 4

: 4 31 de julho : 5

: 5 01 de agosto : 6

: 6 04 de agosto : 7

: 7 05 de agosto : 8

: 8 06 de agosto : 9

: 9 07 de agosto: 0

Os pagamentos são feitos diretamente na conta do beneficiário e seguem esse cronograma para garantir organização e evitar filas nos bancos.

Como consultar ou solicitar o BPC?

Consultar o pagamento

Para verificar o extrato e a situação do pagamento, os beneficiários podem acessar o site ou aplicativo "Meu INSS" com login GOV.BR. No extrato, é possível visualizar o valor, a data do depósito e o histórico de pagamentos. Para dúvidas, a Central 135 está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Solicitar o BPC

A solicitação deve ser feita preferencialmente pelo "Meu INSS". O processo inclui:

Acessar o site ou aplicativo com login GOV.BR. Preencher o formulário de solicitação, anexando CPF, documento de identidade, comprovante de residência e, no caso de pessoas com deficiência, laudos médicos. Agendar perícia, se necessário. Acompanhar o andamento pelo "Meu INSS" ou pela Central 135. A análise da solicitação costuma levar cerca de 45 dias.

Se preferir, a solicitação pode ser feita em uma Agência da Previdência Social (APS) ou com ajuda do CRAS local, que oferece orientações sobre o CadÚnico.

Consequências do não cumprimento dos requisitos do BPC

O BPC pode ser suspenso ou cancelado se os critérios não forem seguidos:

Renda acima do limite : Se ultrapassar 25% do salário mínimo, o benefício é suspenso.

: Se ultrapassar 25% do salário mínimo, o benefício é suspenso. CadÚnico desatualizado : A falta de atualização pode levar à interrupção do pagamento.

: A falta de atualização pode levar à interrupção do pagamento. Não comparecimento a perícias : Pessoas com deficiência que não comparecerem a convocações do INSS perdem o benefício.

: Pessoas com deficiência que não comparecerem a convocações do INSS perdem o benefício. Mudanças na situação: Um emprego formal ou recepção de outro benefício previdenciário pode resultar em cancelamento.

Beneficiários com problemas cadastrais podem recorrer, mas casos de fraude resultam em suspensão imediata do benefício.

Mudanças no BPC em 2025

Em 2025, o BPC será ajustado ao novo salário mínimo e novas regras exigirão cadastramento biométrico, exceto em áreas sem tecnologia. Mudanças recentes também permitem a exclusão da renda de cônjuges que não moram no mesmo domicílio do cálculo da renda familiar.

Além disso, o governo vai intensificar esforços para incluir mais beneficiários no CadÚnico e combater fraudes, com revisões mais detalhadas. Há discussões sobre revisões nas regras de deficiência, porém, essas mudanças ainda não são confirmadas.

Como garantir o BPC sem complicações

Para assegurar a continuidade do benefício, os beneficiários devem:

Manter o CadÚnico sempre atualizado, visitando o CRAS a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na situação familiar.

Comparecer a convocações do INSS para perícias ou avaliações sociais.

Monitorar os extratos de pagamentos através do "Meu INSS".

Reportar qualquer suspeita de irregularidade ao INSS ou autoridades competentes.

O BPC é um recurso crucial para mais de 6 milhões de brasileiros, assegurando dignidade a idosos e a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O acompanhamento constante do CadÚnico, o calendário de pagamentos e o atendimento às regras são essenciais para evitar interrupções no benefício.