Ficha técnica e preços de veículos no Fipe Carros

O Toyota Corolla Cross XRX 2026 é uma das versões que mais chamam a atenção na linha de SUVs. Com preço sugerido de R$ 207.990, ele se posiciona acima das versões XR e XRE. Este modelo está no ringue com feras como Jeep Compass, Volkswagen Taos e o novíssimo Nissan Kicks, então a competição é acirrada.

O motor não decepciona, seguindo a linha atual com adaptações para as novas regras do Proconve L8. O coração desse SUV é o motor 2.0 aspirado flex, que entrega 175 cv de potência e um torque de 20,9 kgfm. Importante destacar que ele vem sempre com câmbio automático do tipo transeixo, garantindo um desempenho suave. Quem já pegou uma estrada com mudança de marcha esperta sabe o quanto isso faz diferença na hora de dirigir.

Vendas e Performance

Se você está pensando em adquirir um Corolla Cross, saiba que ele se destacou nas vendas. Em junho, foram 5.335 unidades vendidas no Brasil, segundo a Fenabrave. É verdade que houve uma leve queda em relação a maio, quando emplacou 5.513 unidades, mas mesmo assim, o Corolla Cross seguiu liderando o mercado de SUVs médios. Para você ter uma ideia, o rival Jeep Compass ficou com 4.546 unidades. Impressante, não?

Principais Itens de Série

Agora, vamos falar sobre o que vem de série nesse modelo. O Corolla Cross XRX 2026 é bem equipado, incluindo duas entradas USB traseiras para carregar os dispositivos e um sistema de som com quatro altas-falantes e dois tweeters. E para quem ama tecnologia, ele conta com abertura e fechamento elétrico do porta-malas. Você pode fazer isso tanto pela chave, quanto por um sensor de movimento — é só passar o pé embaixo do para-choque traseiro. Uma mão na roda para quando está com as mãos cheias!

O ar-condicionado é digital e automático, ainda com a função Dual Zone, para deixar o clima no carro exatamente como você gosta. Os acabamentos em prata e as saídas para o banco traseiro são detalhes que impressionam.

Dentre os itens mais legais, também temos um carregador de celular por indução, coluna de direção ajustável e um sistema de áudio multimídia Toyota Play 2.0 com tela HD de 10”. A central ainda traz espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Para quem adora um passeio ensolarado, o teto solar elétrico com função antiesmagamento é uma ótima pedida. E quem já passou por perrengue em trânsito sabe como comandos intuitivos no volante fazem a vida mais fácil.

Segurança e Conforto

Sobre segurança, o Corolla Cross não deixa a desejar. Ele vem com sete airbags, incluindo um para os joelhos do motorista, o que é um bônus para quem se preocupa com proteção. O modelo ainda inclui o pacote Toyota Safety Sense (TSS) e tem opções como câmera de 360 graus, que são úteis nos dias de trânsito pesado. Afinal, quem não gostaria de um pouco mais de tranquilidade ao estacionar?

E não para por aí: o modelo conta com freios ABS, sistema ISOFIX para cadeirinhas e uma central multimídia que facilita a vida de quem dirige.

Ficha Técnica

Se você curte números, aqui está a ficha técnica do Toyota Corolla Cross XRX 2026:

Motor 2.0 Dynamic Force Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 175 cv a 6.600 rpm (Etanol) Torque 21,3 kgfm a 4.400 rpm (E) Consumo Cidade 8,2 km/l (E) / 11,7 km/l (G) Consumo Estrada 9 km/l (E) / 13 km/l (G) Comprimento 4.460 mm Largura 1.825 mm Altura 1.620 mm Entre-eixos 2.640 mm Tanque de combustível 47 litros Porta-malas 440 litros Peso líquido 1.420 kg Rodas e pneus Liga leve, 225/50 R18 Garantia 60 meses

Esse carro é tudo que um entusiasta automotivo pode querer: potência, conforto e tecnologia na medida certa!