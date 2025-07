Nissan Kicks 2026 tem descontos de até R$ 19 mil para PcD

O Nissan Kicks 2026 está aí, e para o público PcD, as novidades são de arrasar! Desde julho, a marca lançou uma campanha promocional que permite adquirir esse SUV com condições especiais. São isenções de IPI e até um bônus, tudo pensado para facilitar a vida de quem precisa.

Vamos dar uma olhada nos preços? A versão de entrada, Sense 1.0 Turbo, que normalmente custa R$ 164.990, sai por apenas R$ 148.990 para PcD. Um desconto de R$ 16 mil! Se você optar pela versão intermediária, a Advance 1.0 Turbo, o preço regular é de R$ 175.990, mas para quem se encaixa nas isenções, o valor cai para R$ 158.990. Isso representa uma economia de R$ 17 mil!

Já a versão Exclusive 1.0 Turbo, que custa R$ 182.490, agora pode ser sua por R$ 164.990 — um abatimento de R$ 17.500. E se você estiver interessado na versão top de linha, a Platinum 1.0 Turbo, que seria R$ 199.000, pode ser obtida por R$ 179.990, economizando impressionantes R$ 19.010. Vale a pena dar uma conferida!

Agora, fala-se muito sobre o que há de novo nesse Kicks, e tem bastante coisa! Ele usa uma plataforma moderna, a CMF-B High Spec, e traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, algo inédito por aqui. Esse motor gera até 125 cv com etanol (ou 120 cv com gasolina) e um torque de 22,4 kgfm a partir de 2.500 rpm. E como todo bom carro da atualidade, ele vem com câmbio automático de dupla embreagem de seis marchas. Quem já pegou um volante com câmbio assim sabe como a troca de marchas é uma delícia, especialmente em um dia de trânsito.

E as medidas do Kicks? Com 4,36 metros de comprimento, 1,80 m de largura e 1,62 m de altura, ele se destaca na categoria. O entre-eixos é de 2,65 m, garantindo um espaço interno digno de SUV. E o porta-malas? Tem uma capacidade de 470 litros, perfeito para quem viaja bastante ou precisa levar a família para aquele passeio nos fins de semana.

Esteticamente, o Kicks ganhou um ar moderno e sofisticado. As linhas da carroceria estão mais limpas e os faróis e lanternas são de LED. E as rodas podem chegar a 19 polegadas! Na traseira, as lanternas conectadas por uma faixa preta dão um toque final de elegância.

Por dentro, a Nissan caprichou no cuidado. A partir da versão Advance, você encontra materiais macios ao toque e detalhes em couro. Na Platinum, ainda tem duas telas de 12,3 polegadas, que trazem uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E quem já esteve em um carro assim sabe como essa tecnologia faz toda a diferença na hora de navegar.

Além disso, mesmo nas versões mais básicas, o Kicks brinda os motoristas com uma boa lista de equipamentos: chave presencial, botão de partida, carregador por indução, portas USB-C e um seletor de modos de condução. É tecnologia na palma da sua mão!

E aí, qual versão do Kicks você iria escolher? A Nissan realmente se superou com esse modelo, que tem tudo para agradar quem busca praticidade e conforto.