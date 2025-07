Tomate sai a R$2,50 na roça, mas chega a R$10 na loja

Você já parou para pensar por que o preço do tomate, um alimento básico, pode ser tão alto no supermercado? Essa pergunta é comum entre os consumidores. O valor que você encontra na prateleira é fruto de uma complexa cadeia de produção e distribuição, onde cada etapa agrega custos ao produto.

Para entender melhor essa situação, vamos acompanhar a trajetória do tomate desde a fazenda até a sua mesa. Ao desvendar os custos ocultos, você poderá fazer escolhas mais informadas ao comprar alimentos.

Os custos iniciais na fazenda

A jornada do tomate começa na fazenda, onde o produtor rural investe bastante para cultivá-lo. Os custos iniciais incluem a compra de sementes de qualidade, fertilizantes, agrotóxicos, irrigação e a mão de obra necessária para plantar e cuidar da lavoura. Além desses gastos, o agricultor enfrenta riscos naturais, como clima adverso e pragas, que podem comprometer a colheita. Após meses de trabalho, o produtor consegue vender o quilo do tomate por cerca de R$ 2,50. Este é o preço da produção no campo.

O transporte do tomate

Depois de colhido, o tomate precisa ser transportado. Ele é embalado e colocado em caminhões para seguir até as centrais de distribuição. O transporte traz novos custos, como gasolina, pedágios, manutenção do veículo e salários dos motoristas. No Brasil, onde o transporte de carga é feito principalmente por rodovias, a logística faz parte significativa do preço final. Durante o trajeto, alguns tomates se perdem devido a amassamentos e estragos. Assim que chega a uma central de distribuição, o custo do quilo já sobe para cerca de R$ 4,00.

A central de distribuição

Os tomates costumam chegar a grandes centrais de abastecimento, como as que existem em São Paulo e em outras capitais. Essas centrais funcionam como intermediárias, comprando o tomate do transportador e vendendo para supermercados e outros comerciantes. O atacadista adiciona seus custos, como taxas de uso do entreposto, manuseio e armazenamento. Quando o gerente de hortifrúti compra o tomate, o preço já pode estar em torno de R$ 5,00 por quilo.

Os custos no supermercado

Por fim, chegamos à última parte da cadeia: o supermercado. Aqui, há uma série de custos que impactam o preço final. Isso inclui:

Estrutura : aluguel do espaço, consumo de energia para refrigeração e água, além da segurança.

: aluguel do espaço, consumo de energia para refrigeração e água, além da segurança. Funcionários : salários de repositores, caixas, limpeza, gerentes, entre outros.

: salários de repositores, caixas, limpeza, gerentes, entre outros. Impostos : tributos que incidem sobre as vendas, como ICMS.

: tributos que incidem sobre as vendas, como ICMS. Marketing : gastos com publicidade e promoções.

: gastos com publicidade e promoções. Quebras : uma parte dos tomates pode estragar nas prateleiras, e esses custos são repassados aos produtos vendidos.

: uma parte dos tomates pode estragar nas prateleiras, e esses custos são repassados aos produtos vendidos. Lucro: margem de lucro da rede de supermercados.

Considerando todos esses fatores, o preço do quilo do tomate pode chegar a R$ 10,00.

Como é dividido o custo final

Analisando a jornada do tomate, a divisão do que você paga pode ser resumida assim:

Produtor Rural : R$ 2,50 (25%)

: R$ 2,50 (25%) Transporte e Logística : R$ 1,50 (15%)

: R$ 1,50 (15%) Atacadista : R$ 1,00 (10%)

: R$ 1,00 (10%) Impostos : R$ 1,50 (15%)

: R$ 1,50 (15%) Supermercado: R$ 3,50 (35%)

É interessante notar que o agricultor, que enfrenta os maiores riscos, recebe apenas um quarto do valor que você paga.

Fazendo escolhas mais inteligentes

Compreender essa cadeia de produção é essencial para que você faça escolhas mais conscientes. Aqui estão algumas dicas:

Prefira feiras livres : Comprar em feiras pode eliminar intermediários, oferecendo produtos mais frescos e baratos.

: Comprar em feiras pode eliminar intermediários, oferecendo produtos mais frescos e baratos. Apoie produtores locais : Procure grupos de compras ou fazendas que vendem diretamente ao consumidor.

: Procure grupos de compras ou fazendas que vendem diretamente ao consumidor. Compre produtos da estação: Alimentos da safra costumam ser mais acessíveis, pois a oferta é maior.

Tomando essas decisões, você pode não só economizar, mas também garantir alimentos de melhor qualidade e contribuir para uma cadeia mais justa e sustentável.