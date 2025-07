Hertz enfrenta novas reclamações sobre sistema de IA e cobranças

Clientes da Hertz estão cada vez mais frustrados com o novo sistema de avaliação de danos da locadora. A empresa trocou as inspeções feitas por pessoas por câmeras equipadas com inteligência artificial, que registram qualquer avaria nos carros, tanto na retirada quanto na devolução. Essa mudança tem gerado várias queixas.

Um caso recente que ganhou destaque envolve um cliente identificado como animemufin, que compartilhou sua experiência no Reddit. Ele foi cobrado em US$ 195 ao devolver um carro no Aeroporto de Houston. O "dano" identificado era apenas um leve borrão na lataria, perto do bocal de abastecimento. Para ele, isso não deveria justificar uma taxa tão alta.

A resposta da Hertz foi oferecer um desconto de US$ 65, reduzindo a cobrança para US$ 130, caso fosse paga na hora. Isso parece uma tentativa de evitar a burocracia do processo de contestação, que é uma verdadeira dor de cabeça.

Esse novo sistema gerou muitas discussões sobre sua rigidez. Muitas pessoas acreditam que é inflexível até mesmo em casos de desgastes normais do dia a dia. Tem quem o considere "abusivo". É interessante notar como as montadoras estão adotando a IA. A BMW, por exemplo, está utilizando a tecnologia para melhorar o controle de qualidade durante a produção de seus veículos.

As redes sociais estão cheias de imagens de danos mínimos que talvez passassem desapercebidos por um avaliador humano. Isso levanta a questão: será que essa tecnologia realmente oferece um tratamento mais justo? A ideia de substituir avaliadores humanos por um sistema automatizado foi apresentada como uma forma de agilizar as inspeções, mas a falta de suporte humano e a dificuldade para contestar cobranças têm deixado os clientes apreensivos.

Embora o objetivo tenha sido trazer mais transparência, a realidade no dia a dia sugere o contrário. Muitos consumidores relatam cobranças inesperadas e uma falta de diálogo, resultando em uma sensação de injustiça. Essa situação nos faz lembrar de outras inovações no setor automotivo, como o Xpeng G7, que foi o primeiro SUV a integrar um chip Turing de Inteligência Artificial.