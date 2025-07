Detalhe na etiqueta pode reduzir em até 30% o valor das compras

Ao entrar em um supermercado, é comum se deparar com a seguinte situação: duas embalagens do mesmo produto, como um iogurte, mas com tamanhos diferentes. Normalmente, a embalagem maior, como a de 900g, é vista como mais econômica em relação à de 500g. Porém, isso nem sempre é verdade. Um detalhe importante está escondido nas etiquetas de preço: o preço por quilo ou por litro. Conhecer essa informação pode ajudar o consumidor a economizar até 30% nas compras.

O preço por unidade de medida (PUM) é o valor de um produto dividido por uma medida padrão, seja em quilos (kg), litros (L), metros (m) ou unidades. Por lei, essa informação deve ser apresentada nas etiquetas de preço. O preço destacado na etiqueta informa o valor total que você pagará pela embalagem, enquanto o preço por quilo ou litro revela qual produto realmente oferece o melhor custo-benefício. Essa comparação ajuda a entender o valor real da mercadoria, independentemente do tamanho da embalagem.

A Embalagem Maior é Sempre Mais Barata?

Esse é um dos mitos que leva muitos consumidores a gastar mais do que deveriam. O marketing frequentemente associa embalagens maiores a preços mais baixos, mas isso não se confirma em todos os casos. Por exemplo, ao comparar dois potes de achocolatado:

Pote de 300g: custa R$ 9,00. O preço por quilo é R$ 30,00 (R$ 9,00 dividido por 0,3 kg).

custa R$ 9,00. O preço por quilo é R$ 30,00 (R$ 9,00 dividido por 0,3 kg). Pote de 700g: custa R$ 22,40. O preço por quilo é R$ 32,00 (R$ 22,40 dividido por 0,7 kg).

Nesse caso, o pote menor é mais econômico, já que o maior tem um custo maior por quilo.

Quais Produtos Pedem Mais Atenção?

Embora seja importante verificar o preço por unidade em todas as compras, alguns produtos merecem uma atenção especial devido às discrepâncias nos preços. Fique atento aos seguintes itens:

Produtos de Limpeza: Como sabão em pó e detergente, que podem ter preços diferentes em diferentes embalagens.

Como sabão em pó e detergente, que podem ter preços diferentes em diferentes embalagens. Laticínios: Iogurtes e queijos geralmente têm variações significativas de preço por quilo.

Iogurtes e queijos geralmente têm variações significativas de preço por quilo. Mercearia: Azeites, cafés e cereais matinais são exemplos onde o preço por unidade é crucial.

Azeites, cafés e cereais matinais são exemplos onde o preço por unidade é crucial. Papel Higiênico: Muitas vezes as promoções são enganosas. O ideal é sempre comparar o preço por rolo ou por metro.

O que Fazer se Não Encontrar o Preço por Quilo?

Se a etiqueta não mostrar o preço por quilo ou litro, você pode calcular rapidamente. Use a calculadora do celular e divida o preço total do produto pelo seu peso (em kg) ou volume (em litros). Por exemplo, para um pacote de café de 250g que custa R$ 9,00, o cálculo seria R$ 9,00 dividido por 0,25 (kg), resultando em R$ 36,00 por quilo.

Comparando Marcas

Além de comparar diferentes tamanhos do mesmo produto, o preço por unidade também é útil para comparar marcas. Por exemplo, se você tem dúvidas entre um sabão da Marca A (800g) e da Marca B (1kg), o preço por quilo permitirá identificar qual oferece melhor custo-benefício, independentemente do tamanho.

Transformando a Leitura do Preço em Hábito

Para que o uso do preço por quilo se torne uma prática habitual, é importante treinar o olhar durante as compras:

Ignore o preço em destaque: Primeiro, não se fixe no valor total exibido. Busque a informação por unidade: Foque no preço por quilo ou litro. Compare tamanhos: Veja o preço por unidade entre diferentes tamanhos na mesma marca. Compare marcas: Utilize a informação para determinar se uma marca concorrente oferece um melhor valor. Decida baseado na economia: Escolha o produto com o menor preço por unidade de medida.

Adotando essa técnica, você deixará de ser um consumidor facilmente influenciado pelo marketing e passará a fazer compras de forma mais consciente e estratégica, o que resulta em significativo controle sobre o seu orçamento.