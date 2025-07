Auxílio disponível para maiores de 64 anos e pessoas com deficiência

Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 2025: Informações Importantes

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito garantido pela legislação brasileira, que visa oferecer suporte social a grupos vulneráveis. Esse benefício é destinado a pessoas idosas com 65 anos ou mais e a indivíduos com deficiência, independente da idade. O principal objetivo do BPC é assegurar uma condição mínima de dignidade em situações de extrema necessidade. Para ter acesso a esse auxílio, é necessário atender a critérios específicos estabelecidos por lei, que incluem condições de renda e a atualização do cadastro.

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), o BPC prioriza famílias de baixa renda. Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa no grupo familiar não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo em vigor. Esse limite de renda será mantido em 2025. Além disso, todos os integrantes da família devem estar cadastrados e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico. Esse procedimento é fundamental para garantir a correta destinação dos recursos assistenciais.

Quem Pode Solicitar o BPC em 2025?

O BPC pode ser solicitado por dois públicos principais:

Idosos de 65 anos ou mais que se encontram em situação de vulnerabilidade e não recebem outro benefício previdenciário. Pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que essa deficiência limite sua participação plena na sociedade.

É vital que a família do solicitante não exceda o limite de renda estipulado e que os dados no CadÚnico estejam atualizados. É importante lembrar que esses dados devem ser renovados a cada 24 meses, para evitar problemas na continuidade do benefício.

Como Funciona o Processo para Receber o Benefício?

O processo para obter o BPC envolve várias etapas. Primeiro, é necessário atualizar o cadastro no CadÚnico, o que pode ser feito presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) perto da residência do solicitante. Após a atualização, o pedido do benefício pode ser feito por meio do site ou do aplicativo Meu INSS, utilizando os dados da conta no portal GOV.BR.

Na sequência, o requerente deve preencher um formulário específico, de acordo com seu perfil – idoso ou pessoa com deficiência. Para as pessoas com deficiência, serão realizadas avaliações médicas e sociais para confirmar a condição e entender melhor o contexto socioeconômico. A decisão sobre a concessão do benefício cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que divulgará a resposta após as análises. Se todas as condições forem atendidas, o pagamento começará.

Valores e Datas de Pagamento do BPC em Julho de 2025

O valor do BPC é atrelado ao salário mínimo nacional, que, em 2025, está fixado em R$ 1.518,00. Não há previsão de reajustes até que o salário mínimo seja atualizado, e todos os beneficiários que atenderem aos critérios receberão essa quantia integralmente. Os pagamentos são realizados pelo INSS em um calendário escalonado, que considera o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB). Essa estratégia visa organizar o fluxo de depósitos e evitar sobrecargas no sistema bancário.

Para julho de 2025, as datas de pagamento estão organizadas da seguinte forma, com base no penúltimo dígito do NB:

Penúltimo dígito 1: 25 de julho

25 de julho Penúltimo dígito 2: 28 de julho

28 de julho Penúltimo dígito 3: 29 de julho

29 de julho Penúltimo dígito 4: 30 de julho

30 de julho Penúltimo dígito 5: 31 de julho

31 de julho Penúltimo dígito 6: 1º de agosto

1º de agosto Penúltimo dígito 7: 4 de agosto

4 de agosto Penúltimo dígito 8: 5 de agosto

5 de agosto Penúltimo dígito 9: 6 de agosto

6 de agosto Penúltimo dígito 0: 7 de agosto

Diferença entre BPC e Aposentadoria

É comum a dúvida sobre as diferenças entre o BPC e a aposentadoria. Embora ambos sejam geridos pelo INSS, o BPC é um benefício assistencial, enquanto a aposentadoria é um benefício previdenciário. Isso significa que o BPC não requer contribuições e não gera direito a décimo terceiro salário ou pensão por morte. A concessão do BPC depende da manutenção dos requisitos legais, e o benefício pode ser suspenso se alguma condição deixar de ser cumprida.

Para esclarecer dúvidas sobre prazos, documentações ou atualização cadastral, os interessados podem contatar o Disque Social do Ministério da Desenvolvimento Social pelo telefone 121 ou a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. Esses canais estão disponíveis para garantir que os beneficiários tenham acesso ao auxílio e mantenham seus direitos garantidos ao longo de 2025.