Carros mais vendidos até 5 de julho de 2025, segundo a Fipe

A Fiat Strada começou julho com o pé direito e ficou em primeiro lugar nas vendas no Brasil, com impressionantes 2.167 unidades emplacadas, um aumento de 7% em relação ao mês anterior. O Volkswagen Polo, que reinou no mês passado, caiu para a segunda posição, com 1.609 unidades, enfrentando uma queda de 20% nas vendas.

No mundo dos SUVs, o destaque ficou com o Hyundai Creta, que assumiu a liderança do segmento no início do mês, vendendo 1.563 unidades e crescendo 38,8%. O Chevrolet Onix também se saiu bem, garantindo a quarta posição no ranking geral com 1.390 unidades. Logo atrás, o Volkswagen T-Cross vendeu 1.376 veículos.

Dentro da lista dos carros mais vendidos, o Fiat Argo alcançou um bom resultado e ficou na sexta posição, com 1.281 unidades. O Toyota Corolla Cross também brilhou, emplacando 1.204 unidades com sua nova versão XR, voltada para o público PcD, o que o colocou em sétimo lugar.

Nas picapes médias, a Toyota Hilux continua firme no topo, com 1.131 unidades vendidas. Entre as picapes, a Volkswagen Saveiro vendeu 1.057 unidades e o Chevrolet Tracker fechou com 1.014.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 2.167 2 Volkswagen Polo 1.609 3 Hyundai Creta 1.563 4 Chevrolet Onix 1.390 5 Volkswagen T-Cross 1.376 6 Fiat Argo 1.281 7 Toyota Corolla Cross 1.204 8 Toyota Hilux 1.131 9 Volkswagen Saveiro 1.057 10 Chevrolet Tracker 1.014

No total, o ranking trouxe novidades e confirmações, e a movimentação dos lançamentos e versões específicas para PcD continuam a impactar as vendas de maneira significativa.