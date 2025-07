Ferrari recomenda clássicos para quem busca modelo manual

A Ferrari decidiu encerrar a produção de câmbios manuais após a California de 2012, e a história revela os motivos por trás dessa decisão. Naquela época, apenas alguns conversíveis foram vendidos com o bom e velho pedal de embreagem — ou seja, a procura por esse tipo de câmbio era quase nula. Mas a falta de demanda não foi o único fator que levou a montadora a essa escolha.

Em 2016, Michael Leiters, chefe de tecnologia da Ferrari, deixou tudo claro: não existe câmbio manual hoje que supere a eficiência de uma automática de dupla embreagem. Contudo, não faltam entusiastas que ainda sonham em ver a velha alavanca de volta.

O Lado Nostálgico da Ferrari

Para aqueles que sentem falta da experiência manual, a Ferrari tem um recado bem direto: se você quer mudar de marcha manualmente, compre um modelo usado. Enrico Galliera, o cara do marketing da marca, foi bem enfático ao responder se planejavam trazer de volta o câmbio manual. “Já temos”, ele disse. E complementou que quem ama dirigir de forma tradicional deve apostar nos clássicos da marca.

"Temos o câmbio manual e queremos que nossos clientes redescubram a beleza de dirigir um clássico", reforçou Galliera. Esse é um convite para você que já pensou em se aventurar na restauração de um carro icônico da Ferrari.

Pilotagem Com Estilo

Se você está se perguntando sobre o que é o programa Corsa Piloti, é o curso oficial de pilotagem da Ferrari, recheado de aulas práticas e teóricas. Eles oferecem níveis variados — do Sport ao Challenge. E quem ensina? Instrutores que já arrebentaram em competições como Fórmula 2 e as 24 Horas de Le Mans. Imagina a emoção de aprender a pilotar um Ferrari de verdade!

Apesar de tudo isso, a Ferrari não descartou totalmente a ideia de um novo câmbio manual. Gianmaria Fulgenzi, diretor de desenvolvimento de produtos, mencionou que para algumas edições limitadas de supercarros, como os da série Icona, a configuração manual pode fazer sentido. Ele garante que quem faz esse tipo de investimento já está imaginando um carro que possa oferecer essa experiência singular.

A Concorrência Não Dorme

Enquanto isso, a Porsche segue firme, oferecendo variações com câmbio manual em edições especiais do 911. A Ferrari poderia aproveitar essa onda e cobrar uma fortuna por um modelo raríssimo, que, se lançasse, se tornaria um verdadeiro item de colecionador. Mas a marca tem seus motivos para agir com cautela.

A Ferrari já está com pedidos garantidos até 2027, impulsionada por vendas recordes. É um feito e tanto, ainda mais considerando as exigências de segurança e normas ambientais que tornaram o desenvolvimento de um câmbio manual mais complicado e caro. Especialmente na Europa, onde cada grama de CO₂ conta para questões de sustentabilidade.

Então, enquanto a Ferrari prioriza inovação e eficiência em seus modelos, aficionados por clássicos continuam a ter a oportunidade de reviver a emoção do câmbio manual através de suas preciosidades do passado. E isso já é um bom começo para os apaixonados por carros.