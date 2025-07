SUV brasileiro recebe atualização que desafia modelos premium

Chevrolet Tracker 2026: Lançamento promete agitar o mercado de SUVs compactos

Em 2025, o mercado de SUVs compactos no Brasil se mostra dinâmico, com novos modelos que trazem design moderno e tecnologias de ponta. Nesse contexto, o Chevrolet Tracker 2026 será um dos lançamentos mais esperados do ano, trazendo uma reestilização que se alinha ao padrão global da marca Chevrolet. A produção do novo modelo está acontecendo em São Caetano do Sul, São Paulo, e ele chega para competir com rivais como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta.

Mudanças no design do Chevrolet Tracker 2026

A reestilização do Tracker 2026 tem como foco um visual mais robusto e contemporâneo, inspirado na picape Montana. A frente do veículo é o seu grande destaque, apresentando faróis divididos em dois níveis: as luzes diurnas de LED na parte superior e os faróis principais na parte inferior, que estão integrados a uma grade hexagonal maior. O para-choque foi redesenhado e agora possui entradas de ar que melhoram a aerodinâmica, especialmente na versão esportiva RS, que vem equipada com rodas pretas de 17 polegadas e detalhes escurecidos. Na parte traseira, as lanternas mantêm o formato original, mas agora apresentam um acabamento fumê e grafismos atualizados, conferindo mais sofisticação ao modelo.

Aprimoramentos no interior do Tracker 2026

O interior do Tracker 2026 traz um acabamento e tecnologia aprimorados, atendendo a críticas feitas às versões anteriores. O painel agora conta com um display digital de 8 polegadas que se integra a uma central multimídia de 11 polegadas, formando o "Virtual Cockpit System". Esse design é levemente inclinado para o motorista, visando melhorar a ergonomia. Entre os destaques do interior, podemos citar:

Conectividade avançada: Suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, atualizações remotas e compatibilidade com tecnologia 5G nas versões mais completas.

Suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, atualizações remotas e compatibilidade com tecnologia 5G nas versões mais completas. Acabamento premium: Materiais de toque macio, costuras contrastantes e detalhes em vermelho na versão RS.

Materiais de toque macio, costuras contrastantes e detalhes em vermelho na versão RS. Funcionalidades: Inclui freio de estacionamento eletrônico com autohold, climatização de dupla zona disponível em algumas versões e o sistema OnStar com novos serviços.

O porta-malas do Tracker mantém uma capacidade de 393 litros, superando concorrentes como o T-Cross, com 373 litros, e o Jeep Renegade, que tem 320 litros. O espaço interno é adequado para uso urbano e viagens curtas.

Especificações técnicas e motorizações do Tracker 2026

O Tracker 2026 continua com motores turbo flex com injeção direta, agora atualizados para atender às normas de emissões Proconve L8. As opções de motorização são:

1.0 Turbo Flex: Com 121 cv (etanol) ou 117 cv (gasolina) e torque de 18,9 kgfm, ideal para uso na cidade.

Com 121 cv (etanol) ou 117 cv (gasolina) e torque de 18,9 kgfm, ideal para uso na cidade. 1.2 Turbo Flex: Oferece 141 cv (etanol) ou 139 cv (gasolina) e torque de 22,9 kgfm, disponível nas versões mais equipadas, como LTZ, Premier e RS.

Ambas as motorização são acopladas a um câmbio automático de seis marchas, garantindo eficiência. Porém, o sistema híbrido-leve de 48 volts foi adiado para 2027, o que significa que o Tracker 2026 não terá opção elétrica no lançamento. Esta tecnologia, que proporciona um aumento de 10,8 cv para reduzir consumo e emissões, será introduzida em versões futuras.

Posicionamento do Tracker 2026 no mercado brasileiro

O lançamento do Tracker 2026 está previsto para julho de 2025, com entregas iniciando em agosto. Os preços devem variar entre R$ 119.900 e R$ 175.990, mantendo as cinco versões já existentes: LT, LTZ, Premier, RS e Midnight. A modernização da fábrica em São Caetano do Sul, que agora utiliza 70% de peças nacionalizadas, fortalece a competitividade do modelo em relação a concorrentes como Honda HR-V e Toyota Corolla Cross. O Tracker 2026 também faz parte das comemorações dos 100 anos da Chevrolet no Brasil, ao lado de outros lançamentos, como Onix, Onix Plus, Spark EUV e Captiva EV.

Um SUV compacto preparado para o futuro

O Chevrolet Tracker 2026 une design renovado e tecnologia avançada, consolidando-se como uma escolha atrativa no segmento de SUVs compactos. Mesmo sem uma versão híbrida no lançamento, as melhorias em conectividade, acabamento e visual atendem às expectativas do consumidor brasileiro. Com a produção em andamento e planos claros de expansão, a Chevrolet busca reforçar sua posição em um mercado competitivo, oferecendo um veículo que combina estilo, funcionalidade e inovação.