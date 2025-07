Veja 5 itens do seu carro que você não sabia para que servem, mas são importantes

Você já reparou em alguns itens do seu carro que parecem não ter motivo para estar lá? Na verdade, eles são muito úteis.

Manter a revisão e a fiscalização dos itens do carro em dia vai além da manutenção preventiva. Essa prática garante segurança ao motorista, passageiros e também a todos ao redor no trânsito. Um veículo com falhas em componentes básicos coloca em risco a vida de todos.

Ele também compromete o funcionamento correto do sistema viário. Além disso, identificar e compreender a função de determinados itens contribui para a conservação do automóvel e evita prejuízos maiores no futuro.

Mesmo itens aparentemente pequenos, quando negligenciados, podem causar multas ou acidentes. Por isso, conhecer o funcionamento e a obrigatoriedade de cada elemento do carro ajuda a prevenir surpresas desagradáveis e assegura uma direção mais responsável e consciente.

5 itens do seu carro que você não sabia para que servem

Diversos componentes do carro passam despercebidos no uso cotidiano, embora exerçam funções essenciais para o bom desempenho e segurança do veículo. Muitos motoristas sequer percebem esses itens ou desconhecem sua utilidade.

Isso pode comprometer o diagnóstico de problemas e a tomada de decisões em momentos críticos. Conhecer esses componentes permite agir com mais confiança e realizar manutenções mais precisas. A seguir, veja cinco itens pouco notados que fazem toda a diferença no funcionamento do seu carro.

Saiba mais: Circuito de corridas da Centauro estreia em Brasília

Válvula termostática

A válvula termostática controla a temperatura do motor, regulando a circulação do líquido de arrefecimento entre o radiador e o bloco do motor. Quando o motor está frio, ela mantém o líquido circulando apenas internamente, permitindo que o carro atinja a temperatura ideal mais rapidamente.

Assim que o calor aumenta, a válvula se abre para permitir o resfriamento. Sem esse controle, o motor pode funcionar em temperaturas inadequadas, aumentando o consumo de combustível e o desgaste de peças.

Cinto de segurança retrátil traseiro central

Apesar de muitas pessoas ignorarem, o cinto central traseiro retrátil é um item de segurança obrigatório em muitos modelos modernos. Ele protege o passageiro do meio em caso de colisão, funcionando da mesma forma que os cintos laterais.

Quando armazenado, ele fica embutido no encosto ou no teto, o que faz com que alguns motoristas esqueçam sua presença. No entanto, ele deve estar sempre disponível e funcional para garantir a segurança de todos os ocupantes.

Luz de cortesia com temporizador

A luz de cortesia com temporizador ilumina o interior do carro por alguns segundos após o desligamento do motor ou a abertura das portas. Esse recurso, além de auxiliar na entrada e saída do veículo, aumenta a sensação de segurança em ambientes escuros.

Muitas pessoas acham que essa luz acende apenas quando a porta está mal fechada, mas sua função vai além do que está na cara. O temporizador evita que o sistema elétrico fique ativo por tempo demais, economizando bateria.

Sensor de desgaste das pastilhas de freio

Esse sensor, presente em alguns modelos, monitora o nível de desgaste das pastilhas de freio e envia um alerta no painel quando é necessário trocá-las. Assim, o motorista evita rodar com freios comprometidos e garante a eficiência da frenagem.

Ignorar esse sinal pode levar a danos maiores no sistema de freio, incluindo desgaste no disco, o que gera acidentes graves. O sensor funciona por contato e se torna visível apenas quando a pastilha atinge um nível crítico de desgaste.

Limitador de torque na embreagem

O limitador de torque protege a embreagem e o motor contra sobrecargas, evitando que o motorista force excessivamente o sistema ao trocar de marcha. Esse mecanismo absorve parte da força aplicada de maneira abrupta e impede danos aos componentes internos.

Em subidas íngremes ou situações de aceleração intensa, esse item garante maior suavidade e durabilidade. Muitos condutores desconhecem sua existência, mas ele opera discretamente para preservar a mecânica do carro a longo prazo.

Veja outros: Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e ‘Reservoir Dogs’, morre aos 67

O que diz a lei sobre objetos obrigatórios faltantes no carro?

A legislação brasileira determina um conjunto de itens obrigatórios que todo veículo deve ter para circular legalmente. Esses itens garantem a segurança básica e o funcionamento adequado do automóvel em situações de emergência ou fiscalização.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por meio da Resolução nº 14 do Contran, especifica todos os equipamentos obrigatórios, como extintor de incêndio (em veículos que ainda exigem), pneus em bom estado, espelhos retrovisores, limpadores de para-brisa e cintos de segurança para todos os ocupantes.

A ausência ou o mau funcionamento de qualquer um desses itens pode resultar em penalidades previstas no CTB. Circular com um veículo em condições inadequadas constitui infração grave, com penalidade de cinco pontos na carteira de habilitação.

Além disso, o condutor deve arcar com multa no valor de R$ 195,23 e pode ter o veículo retido até que a irregularidade seja resolvida. Em situações mais críticas, como ausência de cinto de segurança ou falha nos freios, o carro pode ser impedido de continuar rodando até ser reparado.

Manter todos os equipamentos obrigatórios em pleno funcionamento não apenas evita multas, mas também protege vidas. Muitos motoristas só descobrem essas obrigações durante blitzes ou vistorias, quando já é tarde para evitar o prejuízo.

Por isso, revisar periodicamente os componentes, verificar o funcionamento de sensores e substituir peças danificadas são atitudes que fazem a diferença. O cuidado com esses detalhes, mesmo os menos visíveis, demonstra responsabilidade no trânsito e compromisso com a segurança coletiva.

Saiba mais: Como adquirir um imóvel com 70% de desconto em leilão