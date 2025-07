Circuito de corridas da Centauro estreia em Brasília

O circuito de corridas de rua Centauro Desbrava chega a Brasília, com a primeira largada marcada para o dia 13 de julho, às 7 horas da manhã. O evento acontecerá no shopping Conjunto Nacional e contará com percursos de 5 km e 10 km, permitindo a participação de corredores de todos os níveis.

Organizado pela Centauro, em parceria com a Fisia e a produtora de eventos esportivos X3M, o evento busca promover a inclusão no esporte, além de proporcionar experiências que conectam performance, cultura e a comunidade local.

Para tornar o evento ainda mais especial, a marca convidou um artista local para criar a arte da camisa oficial. Essa ilustração traz elementos da cultura de Brasília, misturados com o universo esportivo. Além disso, os participantes poderão receber patches colecionáveis e tatuagens temporárias, que serão distribuídos gratuitamente durante a retirada dos kits nas lojas participantes.

As inscrições para participar da corrida estão abertas e podem ser feitas através do site do Centauro Desbrava, incentivando cada vez mais pessoas a se engajar na prática esportiva e a celebrar a movimentação e a superação.