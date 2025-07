Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e ‘Reservoir Dogs’, morre aos 67

O ator Michael Madsen, conhecido por seu trabalho frequente com o diretor Quentin Tarantino e por sua presença marcante em filmes aclamados desde a década de 1980, faleceu aos 67 anos. A informação foi confirmada por sua assessora, Liz Rodriguez. Madsen foi encontrado inconsciente em sua casa em Malibu, na manhã de quinta-feira, após sofrer uma parada cardíaca.

De acordo com o sargento Christopher Jauregui, comandante da estação do Departamento do Xerife de Los Angeles, os agentes foram acionados e encontraram o ator sem sinais vitais. Ele foi declarado morto às 8h25 da manhã, horário local, e não há suspeitas de crime em sua morte.

Madsen é lembrado como um dos ícones de Hollywood, com seus gerentes expressando que muitos sentirão sua falta. O ator se destacou em diversos filmes de Tarantino, como “Cães de Aluguel”, “Era Uma Vez em… Hollywood” e as duas partes de “Kill Bill”. Sua habilidade para interpretar personagens com uma presença intimidadora e enigmática o tornaram um ator versátil, capaz de fazer tanto vilões marcantes quanto protagonistas carismáticos.

Ele começou sua carreira na televisão nos anos 80, com um papel em “St. Elsewhere” em 1983. Sua transição para o cinema aconteceu rapidamente, e sua atuação como o interesse amoroso de Louise, vivido por Susan Sarandon, em “Thelma & Louise”, de 1991, deixou uma forte impressão. Em 1992, teve sua primeira colaboração com Tarantino em “Cães de Aluguel”, onde interpretou Mr. Blonde, um papel que se tornaria icônico.

Durante os anos seguintes, teve uma carreira ativa, participando de muitos filmes de ação e faroestes, como “Wyatt Earp”, em 1994. Além de suas aparições em produções de grandes Títulos, ele também se envolveu em filmes menos conhecidos, mas que ganharam espaço dentro do seu amplo portfólio, incluindo “Donnie Brasco” e “007 – Um Novo Dia Para Morrer”.

Madsen é talvez mais famoso pelo papel de Sidewinder na franquia “Kill Bill”, onde contracenou com Uma Thurman. Outros trabalhos notáveis incluem “Renegade”, um faroeste noir de 2004, e “Os 8 Odiados”, outro filme dirigido por Tarantino, lançado em 2015.

Embora sua carreira tenha sido marcada por muitos sucessos, Madsen também enfrentou desafios em sua vida pessoal, incluindo questões legais e problemas de saúde. Ele se envolveu em incidentes de DUI e foi preso por um desentendimento com sua esposa, DeAnna Madsen, além de ter perdido seu filho, Hudson, para o suicídio em 2022. Madsen falou abertamente sobre suas lutas e as dificuldades que a fama pode trazer.

Ao longo de sua carreira, Madsen acumula mais de 320 créditos no IMDb e, mesmo próximo de sua morte, estava ativo no cinema independente com vários projetos em desenvolvimento, incluindo os filmes “Resurrection Road”, “Concessions” e “Cookbook for Southern Housewives”. Ele também estava prestes a lançar um livro intitulado “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Ele expressou um desejo por longevidade em sua carreira e, segundo sua equipe, estava animado para o próximo capítulo de sua vida.