Chevrolet Tracker Premier ganha desconto de R$ 38 mil na Fipe

O Chevrolet Tracker Premier está em destaque com uma oferta que vale a pena conferir. Se você é empresário ou trabalha no campo, pode aproveitar um super desconto antes da chegada da nova linha 2026. Essa versão atualizada já está circulando por aí, e quem passou pelas ruas provavelmente reparou nela, toda estilosa e sem disfarces.

Caso tenha interesse, a dica é dar uma passada nas concessionárias da Chevrolet. É lá que você vai encontrar todas as informações sobre documentos necessários, prazos, opções de financiamento e como funciona o processo de faturamento para CNPJ. Afinal, estar bem informado é sempre importante, ainda mais quando estamos falando da compra de um carro.

Falando em descontos, a versão Premier do Tracker, que vem equipada com motor 1.2 Turbo e câmbio automático, tem o preço original de R$ 189.590. Mas, para as empresas e produtores rurais, o valor cai para R$ 151.590! Isso significa uma economia de nada menos que R$ 38 mil. Esses dados já foram confirmados por várias concessionárias. É uma oferta e tanto, não é?

No último mês, o Tracker Premier emplacou 4.993 unidades e somou um total de 27.243 desde o início do ano. Para você ter uma ideia, no segmento dos SUVs, quem está dominando é o Volkswagen T-Cross, seguido pelo Hyundai Creta e o Honda HR-V, que também estão fazendo bonito.

Agora, vamos ao que interessa: o que vem de bom na versão Premier do Tracker. Esse SUV é sinônimo de conforto e tecnologia. O ar-condicionado digital, por exemplo, faz toda a diferença nos dias quentes. Os bancos têm um acabamento premium que realmente valoriza o interior, além do carregador de celular por indução que já virou quase uma necessidade.

E quem dirige muito, especialmente em cidade, sabe que segurança é paramount. O Tracker Premier vem com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), câmera de ré, e sistemas de controle de tração e estabilidade. Tem até fixação Isofix e Top Tether para cadeirinhas infantis, o que é uma mão na roda para quem tem crianças pequenas.

A central multimídia não fica atrás. Ela tem uma tela sensível ao toque de 8 polegadas e ainda disponibiliza espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay. Você pode ouvir suas músicas ou acessar mapas de forma fácil, o que sempre ajuda a evitar que se perca quando bate a vontade de explorar.

Se você curte uma rodinha bonita, as de liga leve de 17 polegadas são exclusivas dessa versão e trazem um charme extra. E não podemos esquecer do painel digital colorido de 3,5”, direção elétrica progressiva e sensor que aciona automaticamente as luzes de acordo com a luminosidade externa — detalhes que fazem toda a diferença na hora da condução.

Então, se você está a fim de um SUV que entrega conforto, economia e tecnologia, esse Chevrolet Tracker Premier está bem bacana.