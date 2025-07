Saiba por que você pode estar pagando mais caro no mercado

A era de recortar cupons em jornais ficou para trás. Atualmente, a disputa pela fidelidade dos consumidores e pela preferência no bolso acontece por meio de aplicativos de supermercados. Quase todas as grandes redes no Brasil já disponibilizaram suas plataformas digitais, oferecendo descontos exclusivos e promoções personalizadas. Porém, com espaço limitado no celular e pouco tempo disponível, como saber qual aplicativo realmente cumpre o que promete?

Para ajudar nessa escolha, realizamos testes e comparações dos principais aplicativos disponíveis para os consumidores brasileiros. Focamos em três aspectos essenciais: a qualidade e a facilidade dos descontos, a presença de programas de pontos vantajosos e a experiência geral de uso do aplicativo. A seguir, apresentamos as conclusões sobre quais aplicativos se destacam nesse mercado.

Descontos na hora da compra

O principal motivo para baixar esses aplicativos é a oportunidade de obter descontos diretos na hora da compra. O modelo de "clube de descontos" tem ganhado destaque pela sua simplicidade e eficácia. Nesse sistema, o usuário pode visualizar as ofertas da semana, ativar aquelas que lhe interessam com um toque e logo ao pagar no caixa, informando seu CPF, o desconto é aplicado automaticamente. Esse mecanismo oferece uma gratificação instantânea, permitindo ao consumidor ver a economia logo no ato da compra. Aplicativos de grandes redes, como o do Carrefour, seguem esse modelo, permitindo que os clientes ativem cupons para garantir preços menores.

Programas de pontos para recompensas

Além dos descontos imediatos, alguns aplicativos oferecem programas de fidelidade que acumulam pontos a cada compra, permitindo trocas por produtos ou mais descontos. Um dos exemplos mais conhecidos é o programa "Pão de Açúcar Mais", que permite acumular estrelas e trocá-las por vales-compra ou produtos ao atingir metas específicas. Embora esse tipo de programa recompense a fidelidade no longo prazo, ele depende da lembrança do cliente para fazer o resgate. Em contrapartida, outros aplicativos preferem focar nas ofertas imediatas e não oferecem sistemas de acumulo de pontos.

Usabilidade do aplicativo

A experiência de uso dos aplicativos é crucial. De nada adianta ter ótimos descontos se o aplicativo é lento ou difícil de navegar. Existem dois tipos básicos de aplicativos no mercado: o primeiro é focado e direto, mostrando ofertas de maneira clara, enquanto o segundo é mais completo e integrado, unindo descontos, e-commerce, listas de compras personalizadas e até receitas. Este último pode ser uma boa opção para quem quer centralizar suas compras, mas pode ser um pouco mais demorado para quem busca apenas um desconto rápido.

Aplicativos de atacadistas

Os atacadistas, conhecidos como “atacarejos”, como o Assaí, também têm aplicativos, mas eles operam de forma diferente. Seu modelo de negócios é baseado em oferecer preços baixos por volume, não em descontos personalizados. Assim, o app funciona mais como um informativo digital, apresentando os preços promocionais da semana, sem promover uma experiência de fidelidade complexa. É uma ferramenta útil para quem planeja compras grandes, mas não oferece a mesma interação que os aplicativos de supermercados.

O custo dos descontos

É importante lembrar que ao utilizar esses aplicativos, você está compartilhando dados valiosos sobre seus hábitos de consumo com as redes de supermercados. Esses dados ajudam as empresas a criar ofertas personalizadas e melhorar suas estratégias de venda. Portanto, a troca de descontos por dados torna-se uma prática comum no mercado.

Estratégia para consumidores

Não há um único app que se destaque como o melhor, mas sim uma estratégia que envolve a utilização de mais de um aplicativo. Aqui estão algumas recomendações:

Tenha o app da sua loja principal: Se você costuma fazer suas compras em uma rede específica, é essencial ter o aplicativo dela para aproveitar os descontos diretos e significativos. Pesquise em outros aplicativos: Mantenha instalados os aplicativos de outras grandes redes e consulte-os antes de sair de casa. Eles podem ter promoções imbatíveis em produtos que você precisa. Considere os atacadistas para compras em maior volume: Para compras mensais em grandes quantidades, utilize o app do seu atacadista favorito para planejar a compra de itens não perecíveis, onde os preços costumam ser mais vantajosos.

A chave para economizar de maneira inteligente não está em ser leal a um único aplicativo, mas sim em usar todos esses recursos disponíveis para garantir sempre o melhor preço, seja por meio de um desconto imediato, de um cupom ativado ou de um programa de pontos.