Jorge Aragão recebe homenagem no “Som Brasil” com samba e emoção

No dia 8 de julho, a TV Globo apresenta um especial dedicado a Jorge Aragão, um dos grandes nomes do samba brasileiro. A homenagem acontece no programa “Som Brasil”, que será conduzido por Pedro Bial. Durante essa noite de festa e emoção, o programa destaca as mais de cinco décadas de contribuição de Aragão à música e à cultura do Brasil.

A gravação do especial ocorreu no Armazém da Utopia, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de mais de 350 pessoas e trouxe ao palco importantes artistas que marcaram diferentes gerações, como Alcione, Zeca Pagodinho, Djonga e o grupo Fundo de Quintal.

Durante o programa, Jorge Aragão, que tem 76 anos, compartilhou suas reflexões sobre sua trajetória artística. Visivelmente emocionado, ele comentou: “Me sinto como parte de uma árvore que envelhece, mas que ainda mantém a casca firme. Poder cantar minhas canções de tantos anos e ver o público junto comigo… não tem preço”.

Em conversa com Bial, Aragão relembrou momentos de sua juventude, quando tocava em bailes e casas noturnas que, na maioria, tocavam rock. Ele revelou que seu primeiro contato com o samba foi pelas ruas, já que, na infância, sua mãe não permitia que ele frequentasse escolas de samba. “O que eu ouvia era o vento trazendo o som da Mocidade. Só fui me aproximar mesmo quando pisei no Cacique de Ramos”, recordou ele.

Esse contato acabou influenciando sua carreira, levando-o a criar um novo estilo de samba, conhecido como samba de pagode, junto ao grupo Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores. Seu jeito inovador de compor misturou instrumentos tradicionais com novas sonoridades, como o banjo com braço de cavaquinho e o tantã.

Uma das surpresas do programa foi a revelação de que Jorge Aragão costuma compor suas músicas começando pela melodia, deixando as letras para depois, às vezes, anos depois. Essa sensibilidade resulta em canções que se tornaram clássicos, como “Malandro”, “Coisinha do Pai” e “Coisa de Pele”, que foram reinterpretadas nas apresentações do especial.

Além das performances musicais, o programa resgata memórias e experiências vivenciadas por Jorge, incluindo lembranças de grandes nomes da música, como Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Elza Soares. Ele também compartilha desafios recentes que enfrentou em sua saúde e como esses momentos impactaram sua vida.

Em relação à produção do programa, a direção artística ficou a cargo de Gian Carlo Bellotti, com Anelise Franco na produção e Monica Almeida na direção de gênero. O especial será exibido na segunda-feira, 8 de julho, logo após o programa “O Século da Globo”.