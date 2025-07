Ferrari retoma direitos do nome Testarossa após disputa jurídica

A Ferrari saiu vitoriosa de uma batalha judicial que durou quase uma década sobre os direitos do nome Testarossa, um dos mais icônicos da sua história. O Tribunal Geral da União Europeia decidiu que a marca é, de fato, propriedade legítima da fabricante italiana, revertendo decisões passadas que colocavam essa posse em cheque.

Esse drama começou em 2017, quando a Ferrari perdeu temporariamente os direitos sobre a marca. Uma empresa alemã de brinquedos alegou que a Ferrari não estava usando o nome comercialmente havia mais de cinco anos, algo que foi aceito pelas autoridades de propriedade intelectual da União Europeia, de acordo com as leis do bloco. Um perrengue e tanto para quem aprecia a marca!

A partir daí, a Ferrari não ficou parada e fez de tudo para recuperar seu nome. Em 2023, o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia até deu sinal verde para o uso do nome, mas a decisão foi revista agora pelo EUGC. O tribunal reconheceu que a Ferrari manteve a marca Testarossa viva de várias formas, como vendendo certificados de autenticidade, peças de reposição e até revendendo modelos antigos através de sua rede de concessionárias. Quem é fã de carros antigos e de peças que fazem parte da história sabe o quanto isso é valioso.

O que essa decisão significa? Basicamente, é um sinal verde para outras marcas. Mesmo que um carro não esteja mais na linha de produção, é possível manter os direitos sobre seu nome se houver atividade comercial ao seu redor. E isso é bem comum entre marcas de prestígio.

O analista Philip Carter, da Ainvest, destaca que o valor das marcas vai muito além do que sai da fábrica. Os lucros também podem vir de mercados secundários, como peças e produtos de licenciamento. E quem não se lembra da famosa Ferrari F355 GTS que foi a leilão no Reino Unido? Um verdadeiro clássico que mantém vivo o legado da marca!

Na prática, isso mostra que empresas que souberem explorar seu legado — como produzir réplicas e itens de memorabilia — podem não só manter, mas também aumentar o valor da marca, mesmo com modelos fora de linha.

E para se manter relevante, a Ferrari continua inovando. Um exemplo é a edição especial Piloti da 296 Speciale, inspirada no 499P, que mostra que a marca sabe olhar para o passado enquanto cria o futuro. E se você é como muitos de nós que adoram um carro com história, só pode ficar ainda mais apaixonado por inovações como essa!