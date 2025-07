Carros mais vendidos até julho de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada deu show no início de julho, tomando a frente entre os carros mais vendidos do Brasil, com impressionantes 1.672 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo, que tinha comandado em junho, despencou para a segunda posição, com 1.279 unidades – quase 400 a menos que a Strada. É aquele momento em que a concorrência sente o peso.

Logo atrás, encontramos o Chevrolet Onix, que ficou em terceiro lugar, com 1.089 unidades vendidas. Entre os SUVs, o grande destaque é o Hyundai Creta, que aparece como campeão desta categoria, somando 1.036 unidades. E para completar o top 5, o Fiat Argo também se saiu bem, alcançando 1.032 unidades. Esses números vêm direto da Fenabrave, que sempre divulga dados fresquinhos do mercado.

Dando uma olhada mais de perto nos SUVs, o Volkswagen T-Cross não fica muito atrás, ocupando a segunda posição do segmento, com 1.016 unidades vendidas. E há ainda o Toyota Corolla Cross, que recentemente lançou uma versão XR focada em PcD e aparece em sétimo, com 906 unidades emplacadas.

Nas picapes médias, a Toyota Hilux continua firme na liderança, somando 861 vendas. O ranking dos dez mais vendidos ainda conta com o Honda HR-V, que teve 769 unidades, e o Chevrolet Tracker, que estacionou com 747 unidades comercializadas. Um ótimo momento para parar e pensar na variedade que temos no mercado!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 1.672 2 Volkswagen Polo 1.279 3 Chevrolet Onix 1.089 4 Hyundai Creta 1.036 5 Fiat Argo 1.032 6 Volkswagen T-Cross 1.016 7 Toyota Corolla Cross 906 8 Toyota Hilux 861 9 Honda HR-V 769 10 Chevrolet Tracker 747 11 Volkswagen Saveiro 697 12 Ford Ranger 681 13 Volkswagen Nivus 675 14 Fiat Mobi 672 15 Fiat Fastback 661 16 Fiat Pulse 611 17 Fiat Toro 582 18 Nissan Kicks 558 19 Jeep Compass 546 20 Volkswagen Virtus 468 21 Toyota Corolla 446 22 Hyundai HB20 418 23 Jeep Renegade 368 24 Caoa Chery Tiggo 7 362 25 Chevrolet Onix Plus 359 26 Chevrolet S10 313

Esse ranking dos 26 carros mais vendidos no Brasil é produzido pela Fipe Carros, sempre trazendo informações que ajudam na hora de escolher a máquina ideal para o dia a dia. Cada modelo tem suas particularidades, e com tantos carros bons em oferta, o motorista brasileiro é, sem dúvidas, um privilegiado!