Acipg promove desenvolvimento sustentável na região

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg) anunciou a criação do Arranjo Produtivo Local (APL) Sócio Ambiental. Essa iniciativa visa unir empresas, instituições e entidades do setor socioambiental para melhorar a competitividade, a inovação e o desenvolvimento sustentável na região.

O APL é uma parceria entre empresas e organizações que atuam em um mesmo território, com o objetivo de enfrentar desafios em conjunto e aproveitar oportunidades. Focando em soluções socioambientais, a missão do grupo é promover o fortalecimento do setor por meio de parcerias, inovação e responsabilidade, buscando oferecer soluções sustentáveis e melhorar a qualidade de vida da população local.

Os participantes do APL poderão acessar novos mercados através de ações coletivas, como feiras e marcas compartilhadas, e também contarão com vantagens como a redução de custos por meio de compras conjuntas e a otimização de processos. Além disso, haverá suporte de universidades, centros de pesquisa e instituições como SESI, SEBRAE e UEPG. O foco também está em fortalecer a imagem do setor socioambiental, posicionando Ponta Grossa como referência em práticas de gestão ambiental, social e de governança, conhecidas como ESG.

Atualmente, Ponta Grossa possui um ecossistema socioambiental com várias vantagens, como um polo industrial diversificado e instituições de ensino e pesquisa, além de uma localização estratégica que atrai o turismo. No entanto, o município também enfrenta desafios, como a necessidade de melhor integração entre empresas, governo e universidades, a falta de políticas públicas específicas e a divulgação insuficiente das tecnologias locais.

Caroline Schoenberger, integrante do grupo de trabalho do APL, ressalta a importância dessa iniciativa. Segundo ela, o APL foi criado a partir da necessidade de fortalecer o setor de consultoria ambiental e social, permitindo que Ponta Grossa se torne referência na região. O objetivo é capacitar a cidade a oferecer esses serviços localmente, sem depender de consultorias de outras regiões, já que há profissionais qualificados e muitas oportunidades no mercado local.

O APL Sócio Ambiental já desenvolveu um plano de ação que inclui atividades de visibilidade e engajamento, com apresentações para entidades, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Também está prevista a criação de uma estrutura organizacional incluindo regimento e estatuto, além de indicadores de desempenho. O grupo propõe ações mercadológicas, como workshops, palestras e eventos, para sensibilizar a comunidade e promover uma cultura estratégica alicerçada no APL.

Essas iniciativas visam não apenas o crescimento econômico, mas também a melhoria da qualidade de vida da população de Ponta Grossa.