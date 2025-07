Mercedes-AMG lança edição final do CLA 45 S

A Mercedes-AMG está se preparando para dizer adeus ao CLA 45 S com uma edição especial, a chamada Final Edition, que chega ao mercado no começo do próximo ano. Essa versão é a forma perfeita de encerrar um ciclo, já que a marca revelou um CLA renovado em março.

Com um visual bem diferenciado, a Final Edition vem envolta em uma cor Cinza Montanha fosca da linha Manufaktur. E não para por aí! As faixas em preto e amarelo nas portas e retrovisores dão um toque esportivo que é impossível de ignorar. As rodas de 19 polegadas, feitas em alumínio forjado, têm um acabamento preto fosco com detalhes amarelos, chamando a atenção por onde passam.

Além das rodas, o carro traz outros detalhes que fazem toda a diferença. A tampa do tanque é cromada, e as pinças de freio aparecem em um preto brilhante com o logotipo da AMG em destaque. Se você aprecia um bom visual, os pacotes AMG Night Plus e Aerodynamics Plus acrescentam elementos em cromo escuro e peças esportivas como aerofólio fixo e um splitter maior na frente. Realmente, tudo pensando em impressionar e garantir aerodinâmica.

Por dentro, a experiência é premium. Os bancos AMG Performance são forrados em couro sintético MB-Tex e microfibra, com costuras amarelas que dão um toque extra de sofisticação. Ah, e não dá para deixar de mencionar o "45 S" bordado nos encostos de cabeça, um detalhe que demonstra claramente a exclusividade dessa versão. O volante, que mistura couro Nappa e microfibra, é perfeito para quem gosta de sentir o carro nas mãos, enquanto os tapetes complementam o ambiente.

As soleiras das portas são iluminadas, e o console central ostenta o nome da série especial. Cada detalhe foi pensado para reforçar a exclusividade dessa despedida.

Em termos de desempenho, o coração do CLA 45 S continua sendo o potente motor 2.0 turbo de quatro cilindros, entregando respeitáveis 416 cv e impressionantes 500 Nm de torque. O câmbio automatizado de oito marchas e o sistema de tração integral AMG Performance 4MATIC+ garantem uma aceleração de 0 a 96 km/h em impressionantes 4 segundos. Para quem gosta de velocidade, a versão americana é limitada a 250 km/h, enquanto na Europa, o CLA 45 S Final Edition estará disponível nas carrocerias sedã e perua (Shooting Brake) com uma velocidade máxima de até 270 km/h.

Embora a Mercedes ainda não tenha revelado os preços, fica nítido que a edição será limitada nos Estados Unidos e na Europa, o que só aumenta a expectativa. Com tantos detalhes e um motor de respeito, realmente parece uma despedida digna.