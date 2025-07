Xiaomi YU7 compete com Tesla no mercado chinês

O mercado automotivo na China está passando por uma transformação interessante. O grande destaque da vez é o Xiaomi YU7, um SUV elétrico que já começou a dar sinais de que vai brigar de frente com o até então imbatível Tesla Model Y. E o que chamam a atenção são os números! Em apenas 3 minutos, o YU7 já acumulava 200 mil pré-encomendas e, em 18 horas, esse número subiu para 240 mil. Olhando as filas nas lojas da Xiaomi para test drives, fica claro que o carro tem um apelo forte.

Com um preço inicial de 253.500 yuan, o que dá mais ou menos 35 mil dólares, o YU7 está atraindo uma galera bem diversa. Tem os jovens apaixonados pela marca, aqueles que gostam da ideia de um carro elétrico sem esvaziar a carteira, e também motoristas mais experientes que estão saindo dos combustíveis tradicionais. O único desafio agora é atender essa demanda: a espera pela versão mais popular é de mais de um ano. Imagine só, o quanto as pessoas estão ansiosas para ver esse SUV na garagem!

E tem mais! O lançamento do YU7 ocorre em um momento delicado para a Tesla. Embora o Model Y ainda seja o SUV elétrico mais vendido da China, com mais de 480 mil unidades vendidas em 2024, as vendas começaram a cair em 2025. Só em maio, teve uma redução de mais de 13 mil unidades em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso acontece, em parte, por conta dos aumentos de preço do Model Y renovado, que deu espaço para outros SUVs elétricos chineses ganharem força.

O próprio CEO da Xiaomi, Lei Jun, não escondeu a intenção de competir diretamente com o Model Y durante o lançamento do YU7, colocando esse carro em uma posição bem desafiadora. Para completar, a Xiaomi já tem um histórico de sucesso com o SU7, seu sedã elétrico que superou o Tesla Model 3 em vendas, com uma diferença de quase 15 mil unidades. Nos SUVs, essa movimentação parece estar se repetindo.

E não para por aí! A concorrência está pegando fogo. A Xpeng está prestes a lançar o G7, enquanto a Li Auto pretende surpreender com o i6 em setembro. E ainda tem a Onvo, nova marca da Nio, que vai apresentar o L90 no terceiro trimestre. Todos com preços competitivos e inovações que prometem dar um trabalho extra à Tesla.

Com essa avalanche de novidades, o Model Y está enfrentando sua fase mais complicada desde que começou a ser fabricado na China. As projeções indicam que as vendas mensais podem cair entre 10 mil e 15 mil unidades. Se essa tendência continuar, as vendas anuais do Model Y podem não passar de 350 mil unidades, bem distante do que foi em 2024.

Apesar da longa espera para receber o YU7, o burburinho e a empolgação do público mostram que ele pode ser um verdadeiro divisor de águas no segmento de SUVs elétricos médios. O mercado chinês, que até pouco tempo era quase que monopolizado pela Tesla, agora está vivendo uma nova disputa. E vale lembrar que o CEO da Xiaomi fez questão de elogiar a Tesla e seu sistema de direção autônoma.

Fica a expectativa para ver como essa briga vai se desenrolar nas ruas!