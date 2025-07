AIR abre nova fábrica para agilizar entregas de eVTOL

A AIR, uma fabricante israelense que está dando o que falar no mundo dos eVTOLs (aquelas aeronaves elétricas que decolam e pousam verticalmente), acaba de abrir as portas de uma nova fábrica em Israel. O local tem 2.973 m² e vai ser o coração da produção da empresa, com linha de montagem, laboratório de engenharia, área de pintura e uma oficina destinada a materiais compostos. Para quem curte tecnologia e inovação, é interessante saber que a instalação consegue montar até seis aeronaves simultaneamente.

Essa expansão é essencial para a AIR, já que a procura pelo eVTOL de carga não tripulado e pelo AIR ONE, que é um modelo para duas pessoas, só cresce. O AIR ONE, em especial, promete ser um verdadeiro divisor de águas na mobilidade. Com algumas mudanças nas regras da FAA nos Estados Unidos, esse modelo pode ser classificado como uma aeronave esportiva leve, o que ajudaria a acelerar sua entrada no mercado.

O projeto não é só para atender à demanda imediata; essa nova unidade também serve como um protótipo para uma futura grande fábrica que a empresa pretende abrir nos EUA. Com uma linha de produção automatizada, a ideia é realmente aumentar a capacidade e a agilidade. O vice-presidente de operações, Roi Peleg, está à frente dessa iniciativa, que deve ficar pronta até o final do verão.

Um detalhe que muitos não percebem é a importância de fazer testes internos nas aeronaves antes de colocá-las no ar. A nova estrutura permite isso, o que significa que a segurança e a qualidade não ficam em segundo plano. Além disso, ela facilita a integração de sistemas de parceiros de renome no setor automotivo, agilizando ainda mais a produção.

O CEO e cofundador Rani Plaut comentou que esse momento marca uma virada crucial para a empresa. Ele acredita que o progresso nos eVTOLs vai além de simplesmente construir aeronaves; estamos falando de um novo tipo de transporte que promete se tornar mais acessível e prático para muitas pessoas e empresas por aí.

Chen Rosen, o CTO e outro cofundador, também destacou que o novo espaço foi projetado para possibilitar o crescimento. Ele promete uma colaboração mais eficaz entre os times de produção e engenharia, tornando tudo mais ágil e escalável. Com a regulamentação dos eVTOLs acelerando nos EUA, por meio de projetos-piloto da FAA, todos os olhares estão voltados para o futuro desse setor, que pode realmente mudar a forma como nos deslocamos.