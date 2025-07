Kia Telluride 2026 ganha visual renovado na Fipe Carros

O Kia Telluride 2026 está dando as caras nos testes nos Estados Unidos e promete um visual novinho e opções de motorização bem interessantes. Entre as novidades, teremos uma versão híbrida e outra focada em quem curte encarar estradas fora de estrada. Esse SUV de três fileiras já fez bonito no mercado, com mais de 115 mil unidades vendidas no último ano só lá fora.

Recentemente, alguns protótipos foram flagrados, e notamos duas versões do para-choque dianteiro. Uma delas tem um design tradicional, com entrada de ar bem ampla e faróis de neblina. Já a outra é voltada para o off-road, cheia de ganchos de reboque vermelhos, suspensão elevada e detalhes em preto, além de pneus bem robustos — perfeita para quem gosta de um rolê mais radical.

Visual Atualizado

Na frente, o Telluride traz uma nova grade em estilo "egg crate" e faróis verticais com luzes diurnas chamativas. Na traseira, o design segue uma linha mais clássica, com lanternas que combinam com os faróis, um para-choque que leva apliques prateados e refletores nas extremidades. Um toque sutil, mas que faz diferença, né?

A carroceria também ganha sua dose de modernidade com maçanetas embutidas e retrovisores com linhas angulares. As janelas foram redesenhadas e agora se conectam a uma coluna C larga, que vem com um acabamento escurecido e detalhes prateados. Quem curte um carro que impressiona tanto por fora quanto por dentro vai adorar essas mudanças.

Componentes e Espaço Interno

Outra coisa interessante é que o novo Telluride vai compartilhar algumas peças com o Hyundai Palisade 2026. Esse irmão mais novo cresceu 64 mm no comprimento e 69 mm no entre-eixos, o que deve refletir em mais espaço interno e um desempenho melhorado. Afinal, quem não gosta de um espaço extra para a família e as bagagens em uma viagem de fim de semana?

Novidade Nas Motorizações

Falando em motorização, um motor 3.5 V6 vai substituir o atual 3.8, entregando 287 cv e 352 Nm de torque. Isso representa uma leve redução na potência, mas em compensação, a eficiência vai ganhar um upgrade. E a grande estrela da nova linha vai ser a versão híbrida, que vem com motor 2.5 turbo, dois motores elétricos e uma bateria de 1,65 kWh. Essa combinação deve entregar 329 cv e 459 Nm de torque, com uma transmissão automática de seis marchas.

E se você está pensando em economia, essa versão híbrida pode alcançar mais de 30 mpg (milhas por galão) na estrada, superando os 26 mpg do modelo atual. Por outro lado, vale destacar que a capacidade de reboque desse modelo vai ficar em torno de 1.814 kg, que é um limitante se você planeja levar algo mais pesado.

O Que Esperar

Desde seu lançamento em 2019, o Telluride conquistou muitos apaixonados por carros, especialmente pela sua combinação de espaço, conforto e custo-benefício. Agora, a Kia está investindo em um pacote ainda mais moderno e tecnológico para manter a popularidade do SUV. Quem sabe o que vem por aí, né? A expectativa é alta!