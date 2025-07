Chevrolet renova interior do Corvette C8 e divulga preços

A nova linha 2026 do Chevrolet Corvette chegou com preços saltando nos Estados Unidos, com aumentos que podem chegar a mais de US$ 7 mil em algumas versões. Mas a boa notícia é que todas as variantes da geração C8, como o Stingray, E-Ray, Z06 e ZR1, trazem um interior repaginado que promete deixar a experiência ao volante ainda mais agradável.

Começando pelo ZR1, o modelo agora parte de US$ 180.400 na versão Coupe 1LZ, um aumento de US$ 7.100 em relação à geração anterior. Para quem curte o conversível top de linha, o Convertible 3LZ, o preço chega a US$ 201.400. Externamente, as mudanças são sutis, mas prepare-se para um upgrade na performance, já que é possível equipá-lo com pinças de freio de 10 pistões ao optar pelos pacotes ZTK (US$ 4.395) e Carbon Fiber Aero (US$ 8.495).

Aumentos nas Outras Versões

O Corvette Z06 não ficou de fora dessa dança de preços, subindo US$ 5.600 em toda a linha. O modelo de entrada Coupe 1LZ agora sai por US$ 117.700, enquanto o Convertible 3LZ vai para US$ 138.250. Se você é fã do ronco desses motores, já pode imaginar que a emoção ao acelerar está garantida, mesmo com os novos preços.

Os híbridos E-Ray não escaparam do reajuste, aumentando US$ 1.700. O Coupe 1LZ começa agora em US$ 108.600, enquanto o Convertible 3LZ chega a US$ 126.550. A combinação de um motor potente com tecnologia híbrida é uma ótima pedida para quem busca eficiência sem abrir mão da performance.

O Corvette Stingray, a versão de entrada, também ficou mais caro. Para começar, o Coupe 1LT agora sai por US$ 71.995, um aumento de US$ 1.800, sendo que a maior parte desse valor é referente ao preço base e ao frete, que subiu para US$ 1.995. É aquele famoso “peça uma pizza e depois escolha o carro”, porque, dependendo da configuração, você pode ir de US$ 77.100 no 2LT até US$ 81.750 no 3LT.

O Que Esperar do Interior

Todas essas versões mantêm a mesma base mecânica que já conhecemos da linha 2025. No entanto, os aprimoramentos no interior são um verdadeiro convite para dirigir com mais conforto. Quem já passou horas na estrada sabe a importância de um bom acabamento e ergonomia, não é mesmo?

Ainda não temos informações sobre a versão especial ZR1X, que promete ser um modelo de destaque.

Com a nova tabela já em vigor nos Estados Unidos, os novos Corvettes devem aparecer nas concessionárias logo nesse segundo semestre. Então, se você está pensando em pegar a estrada com um Corvette, fique de olho!