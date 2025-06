Koenigsegg apresenta Jesko Sadair, seu modelo mais veloz

O mundo dos supercarros acaba de ganhar um novo membro empolgante: o Koenigsegg Sadair’s Spear. Essa máquina impressionante se junta ao Attack, focado em pistas, e ao Absolut, para quem busca altas velocidades. E se você acha que só mais uma versão do Jesko, prepare-se, pois o Spear vem com um espírito ainda mais aventuroso!

Falando um pouco sobre o nome: Sadair’s Spear é uma homenagem ao cavalo que o pai de Christian von Koenigsegg pilotou em sua última corrida como jóquei, em 1976. Apesar de não ter o nome Jesko no título, a homenagem à história da marca sueca é clara. O Sadair’s Spear é a peça que faltava para fechar o trio da Koenigsegg, elevando o desempenho em pista e mantendo a legalidade para as ruas.

Um Monstro em Ação

Baseado no Jesko Attack, o Sadair’s Spear traz um novo pacote aerodinâmico. As entradas de ar estão redesenhadas, trazendo um difusor maior e uma asa traseira ativa que promete manter o carro colado ao chão. Além disso, o coração da fera, um V8 5.0 biturbo, entrega nada menos que 1.321 cv com gasolina comum e chega a 1.651 cv usando o combustível E85. Para quem não está acostumado, isso significa torque de 152 kgfm, que vai fazer você grudar no banco toda vez que o acelerador for tocado.

E aí, você já se imaginou acelerando isso em uma pista? O Sadair’s Spear pode ser competitivo no circuito, o que se reflete no tempo: ele é 1,1 segundo mais rápido que o Jesko Attack no famoso Gotland Ring na Suécia. A liberação de peso foi sagaz: ao remover isolamento acústico e usar componentes mais leves, o carro ficou 77 kg mais leve, totalizando apenas 1.320 kg.

Pneus e Freios que Fazem a Diferença

E não para por aí! Esse supercarro calça pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, com medidas que garantem máxima aderência. Na frente, temos pneus 275/35 R20 e atrás, 335/30 R21. Se você busca um pouco mais de grip, ainda dá para optar pelos Cup 2 R. Os freios de carbono-cerâmica também receberam melhorias significativas, garantindo que você possa parar tão rápido quanto acelera.

O Interior é Pensado na Performance

Dentro do Sadair’s Spear, a funcionalidade foi mantida. Inclui carregamento por indução e entrada USB, porque, convenhamos, até supercarros precisam de conectividade. O carro perdeu 2,5 kg de isolamento acústico para ficar mais centrado na performance, e cintos de segurança de seis pontos estão disponíveis, obedecendo às normas de cada país.

Produção Limitada e Rápida Saída

Agora, se você está pensando em colocar as mãos nesse sonho sobre rodas, pode se preparar para uma boa notícia e uma má notícia. A produção foi limitada a apenas 30 unidades, e todas já foram vendidas após uma apresentação exclusiva. Esses novos donos com certeza vão aproveitar muito bem essa máquina!

Impressionante, né? Quem diria que um carro pode unir tanta história, tecnologia e desejo de velocidade em um só pacote?